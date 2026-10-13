新州僑學界歡慶雙十 青年接力文化傳承

舞龍隊隨著激昂鼓聲靈活穿梭，氣勢磅礡。（主辦方提供）

AI摘要 文章摘要整理： 新州僑學界在Montville Township高中舉辦雙十升旗典禮與慶祝大會，透過青少年文化展演、僑界合作與地方支持，凝聚認同並延續台灣傳統。

新州 僑學界慶祝中華民國 建國115年雙十升旗典禮暨慶祝大會，日前在Montville Township高中舉行。現場舉行國歌演唱及升旗儀式，愛迪生、梅山、北新、費城 明德等中文學校，以及羅格斯大學與醫學院學生輪番演出舞龍、舞獅、扯鈴、旗舞、音樂及舞蹈，氣氛熱烈。

升旗典禮由華音青少年合唱團與真善美女聲合唱團領唱國歌，慶祝大會並點燃115支蠟燭，為中華民國獻上祝福。

駐紐約辦事處處長李志強感謝國慶籌委會投入心力，並讚揚新州僑校學生精采演出。他表示，國慶活動也讓年輕世代與中華民國台灣建立更深連結。

紐約華僑文教服務中心主任王怡如表示，當天豐富節目多由青少年擔綱，不僅展現青春活力，也彰顯文化傳承的重要意義，僑委會長期致力培育僑界青年，樂見年輕世代扎根文化並參與僑社。

Montville副市長Matthew Kayne讚賞舞龍、扯鈴等演出，並感謝台美人教育工作者長期對地方的貢獻。學區教育委員Karen Cortelino則指出，該市與北新中文學校合作已逾40年，建立深厚互信與友誼。

國慶籌委會主委林郁翠表示，參與國慶代表支持與傳承，也凝聚共同記憶與認同。新澤西中文學校協會會長戴松昌指出，每年約15項演出多由中文學校學生及畢業生擔綱，展現僑界對台灣的關愛及對自由民主價值的支持。

當天由擂鼓隊揭開序幕，舞龍、舞獅、旗舞及扯鈴接力登場，其中舞獅結合跳雙繩、伏地挺身跳繩等高難度特技，贏得滿堂喝采；三組扯鈴演出也展現學生多年苦練成果。活動最後在FASCA演唱《台灣尚勇》的歡樂氣氛中落幕。

主辦單位表示，此次活動共有35名籌備委員共同投入，透過莊嚴升旗與充滿青春活力的文化展演凝聚僑界，也讓年輕世代從參與中認識文化、延續傳統。

扯鈴表演，繩線交錯、變化萬千，仍以流暢技巧完美收回，充分展現學生多年苦練的成果。（主辦方提供）

國慶盛會透過升旗儀式與充滿青春活力的文化展演，凝聚新州僑界，也讓年輕世代在參與中認識文化、延續傳統。（記者孫影真／攝影）

與會者共同祝福中華民國國運昌隆，並期盼僑界持續攜手合作，深化台美情誼，讓自由、民主與多元文化的價值代代相傳。（記者孫影真／攝影）

海外青年文化大使協會（FASCA）普林斯頓分會以《台灣尚勇》的歡樂律動，帶動全場。（記者孫影真／攝影）