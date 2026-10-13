新州僑學界歡慶雙十 青年接力文化傳承
新州僑學界在Montville Township高中舉辦雙十升旗典禮與慶祝大會，透過青少年文化展演、僑界合作與地方支持，凝聚認同並延續台灣傳統。
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新州僑學界在Montville Township高中舉辦雙十升旗典禮與慶祝大會，透過青少年文化展演、僑界合作與地方支持，凝聚認同並延續台灣傳統。
新州僑學界慶祝中華民國建國115年雙十升旗典禮暨慶祝大會，日前在Montville Township高中舉行。現場舉行國歌演唱及升旗儀式，愛迪生、梅山、北新、費城明德等中文學校，以及羅格斯大學與醫學院學生輪番演出舞龍、舞獅、扯鈴、旗舞、音樂及舞蹈，氣氛熱烈。
升旗典禮由華音青少年合唱團與真善美女聲合唱團領唱國歌，慶祝大會並點燃115支蠟燭，為中華民國獻上祝福。
駐紐約辦事處處長李志強感謝國慶籌委會投入心力，並讚揚新州僑校學生精采演出。他表示，國慶活動也讓年輕世代與中華民國台灣建立更深連結。
紐約華僑文教服務中心主任王怡如表示，當天豐富節目多由青少年擔綱，不僅展現青春活力，也彰顯文化傳承的重要意義，僑委會長期致力培育僑界青年，樂見年輕世代扎根文化並參與僑社。
Montville副市長Matthew Kayne讚賞舞龍、扯鈴等演出，並感謝台美人教育工作者長期對地方的貢獻。學區教育委員Karen Cortelino則指出，該市與北新中文學校合作已逾40年，建立深厚互信與友誼。
國慶籌委會主委林郁翠表示，參與國慶代表支持與傳承，也凝聚共同記憶與認同。新澤西中文學校協會會長戴松昌指出，每年約15項演出多由中文學校學生及畢業生擔綱，展現僑界對台灣的關愛及對自由民主價值的支持。
當天由擂鼓隊揭開序幕，舞龍、舞獅、旗舞及扯鈴接力登場，其中舞獅結合跳雙繩、伏地挺身跳繩等高難度特技，贏得滿堂喝采；三組扯鈴演出也展現學生多年苦練成果。活動最後在FASCA演唱《台灣尚勇》的歡樂氣氛中落幕。
主辦單位表示，此次活動共有35名籌備委員共同投入，透過莊嚴升旗與充滿青春活力的文化展演凝聚僑界，也讓年輕世代從參與中認識文化、延續傳統。
活動於Montville Township高中舉行，包含國歌演唱、升旗儀式與多項文化表演，並由僑學界、中文學校及大學學生共同參與，場面熱烈隆重。 演出包含舞龍、舞獅、扯鈴、旗舞、音樂與舞蹈，並由多所中文學校及羅格斯大學、醫學院學生輪番上陣，充分展現年輕世代的活力與苦練成果。 與會者認為活動不僅是慶祝國慶，更能凝聚僑界情感、培養青年認同，也讓台美教育合作與地方友誼更加深厚，象徵文化傳承與自由民主價值。
精華 FAQ
活動於Montville Township高中舉行，包含國歌演唱、升旗儀式與多項文化表演，並由僑學界、中文學校及大學學生共同參與，場面熱烈隆重。
演出包含舞龍、舞獅、扯鈴、旗舞、音樂與舞蹈，並由多所中文學校及羅格斯大學、醫學院學生輪番上陣，充分展現年輕世代的活力與苦練成果。
與會者認為活動不僅是慶祝國慶，更能凝聚僑界情感、培養青年認同，也讓台美教育合作與地方友誼更加深厚，象徵文化傳承與自由民主價值。
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