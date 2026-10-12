新州選民名冊又出包 服刑者也能登記
新澤西州選民登記系統接連出包，除非公民外，還發現服刑中的可起訴罪行者與部分疑似未達投票年齡者被誤登記。
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新澤西州選民登記系統接連出包，除非公民外，還發現服刑中的可起訴罪行者與部分疑似未達投票年齡者被誤登記。
新澤西州選民登記頻出錯，州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)幾個月前宣布名冊上出現非公民後，7日披露更多問題稱，審查發現，該系統允許自稱未達投票年齡的人進行登記，此外回溯自2016年起，允許因可起訴罪行被監禁者違法登記。
薛瑞爾指出，問題一直沒有被發現，如今州府發現並立即採取行動解決。
薛瑞爾先前發現新州機動車輛委員會(Motor Vehicle Commission)軟體故障，導致數千名自稱非公民的人2023年6月至2024年6月間登記投票。目前一外部公司仍繼續進行獨立調查。
薛瑞爾政府隨後啟動審查，兩個新問題浮出檯面。
審查發現，約340人可能透過新州MVC用以幫助刑滿獲釋人員取得駕照等身分證件的「更生人重返社會計畫」(reentry program)錯誤進行選民登記，MVC行動診所也為更生人提供選民登記。
依法，新州因可起訴罪行服刑者刑滿釋放前不得投票，但因輕罪服刑或等待審判而被關押的人可投票。審查發現，有些人正因可起訴罪行服刑卻聲稱有資格登記 ，州府團隊已將該更生人計畫中340份登記資料移交各郡選舉辦公室審核。
約60人目前已登記投票，但因服刑而喪失投票資格；這些人的姓名已被送往各郡，各郡將定期審查並移除因刑期而不再具投票資格的人名。
薛瑞爾已指示MVC在該更生人計畫中設定提示，要求登記投票者確認自己並非因可起訴罪行而被監禁。
最新審查另發現年齡問題。2023年6月至2024年6月間，約750名選民登記因類似的MVC軟體問題而出錯，人們被問及是否達到投票年齡時選擇「否」，卻仍被登記，不過薛瑞爾說，根據出生日期來看，這些人實際上都達投票年齡，可能回答時按錯鈕。
薛瑞爾將歸咎於IDEMIA公司的軟體故障，但IDEMIA發言人舒梅克(Lisa Shoemaker)表示，該公司軟體按照州府指示運行，並準確記錄申請人的回應。
州府審查發現，系統不只曾讓非公民登記，還讓服刑中的可起訴罪行者被誤登記，另外也出現年齡判定錯誤，顯示選民資料管理有多重漏洞。 約340份登記資料已移交各郡選舉辦公室核查，其中約60人雖已登記，但因服刑而失去投票資格，將由各郡定期審查並移除不符資格者。 約750名選民登記因MVC軟體問題出錯，但依出生日期看其實都已達投票年齡，可能只是操作時按錯按鈕；州府已要求加入提示並持續調查。
精華 FAQ
州府審查發現，系統不只曾讓非公民登記，還讓服刑中的可起訴罪行者被誤登記，另外也出現年齡判定錯誤，顯示選民資料管理有多重漏洞。
約340份登記資料已移交各郡選舉辦公室核查，其中約60人雖已登記，但因服刑而失去投票資格，將由各郡定期審查並移除不符資格者。
約750名選民登記因MVC軟體問題出錯，但依出生日期看其實都已達投票年齡，可能只是操作時按錯按鈕；州府已要求加入提示並持續調查。
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