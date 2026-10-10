新州AI全天抓違停 照片自動傳送鎮警局 警察沒來照開單
新澤西州多個市鎮啟用SafetyStick科技，以攝影機與雷達全天抓拍違停，照片送交警局後再由人員審核開單，地方政府稱可提升安全並紓解交通。
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新澤西州多個市鎮啟用SafetyStick科技，以攝影機與雷達全天抓拍違停，照片送交警局後再由人員審核開單，地方政府稱可提升安全並紓解交通。
新澤西州澤西市(Jersey City)等若干市鎮宣布啟動人工智慧違規停車自動科技執法系統「SafetyStick科技」(SafetyStick Technology)，藉助附有攝像機的設備抓違規停車。
除了澤西市，新州的貝爾維爾(Belleville)、蒙特克萊爾(Montclair)、加菲爾德(Garfield)、北阿靈頓(North Arlington)、林登(Linden)、克蘭福德(Cranford)等城鎮陸續宣布啟動這項停車執法系統，即使沒有警員上前盤查，在行人穿越道、十字路口、黃線附近以及消防栓附近違規停車便可能收到罰單。
林登市警察局長哈特(David Hart)在市議會2023年批准使用該系統後表示，違規停車會讓街道變得更危險，尤其在市中心區域，而且加劇交通擁堵。新技術將有助於減少違規停車，不增加成本之下加強執法。
這項新系統的製造商Municipal Parking Services稱，SafetySticks是太陽能路邊裝置，配備雷達和攝影機，可拍攝停放在禁停區域的車輛；執法人員將根據照片決定是否開罰單。
伍德里奇市(Wood-Ridge)也宣布使用這項技術，目標是根除違規停車，另將監控商業區，對掉頭、超速或其他不安全駕駛的司機採取執法行動。
布恩頓鎮(Boonton)表示，一旦確認違規行為便會對車主寄傳票。
貝爾維爾鎮2025年8月宣布採用新系統後已在部分路口安裝設備；違規行為確認後也會向車主郵寄傳票。
公告稱，攝影機24小時監控禁停區域，並將違停車輛的照片傳送至鎮警局。
蒙特克萊爾擬利用攝影機執行消防栓、公車站、裝卸區、乘客下客區和行人穿越道附近的停車限制。
布恩頓鎮官員7月在主街展開試點，以保持人行橫道、十字路口和限停區暢通；也宣佈設立專用停車位，方便送貨和快速進出市中心商家，這些停車位上午8時至10時專供送貨車使用，其他時間允許15分鐘暫停。
澤西市新計畫要求寄出罰單前由停車執法人員審核。將先公布試點結果並收集社區回饋，再決定是否擴大執行。
澤西市、貝爾維爾、蒙特克萊爾、加菲爾德、北阿靈頓、林登、克蘭福德、伍德里奇與布恩頓等地，已陸續宣布或試行SafetyStick科技，範圍持續擴大。 設備為太陽能路邊裝置，結合雷達與攝影機，24小時拍攝禁停區車輛並把照片傳到警局；多數地區由執法人員或警員先審核，再決定是否寄出傳票或罰單。 各市鎮表示，違停會讓行人穿越道、十字路口與消防栓周邊更危險，也會加劇市中心壅塞；導入AI執法可在不增加太多成本下提升取締效率。
精華 FAQ
澤西市、貝爾維爾、蒙特克萊爾、加菲爾德、北阿靈頓、林登、克蘭福德、伍德里奇與布恩頓等地，已陸續宣布或試行SafetyStick科技，範圍持續擴大。
設備為太陽能路邊裝置，結合雷達與攝影機，24小時拍攝禁停區車輛並把照片傳到警局；多數地區由執法人員或警員先審核，再決定是否寄出傳票或罰單。
各市鎮表示，違停會讓行人穿越道、十字路口與消防栓周邊更危險，也會加劇市中心壅塞；導入AI執法可在不增加太多成本下提升取締效率。
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