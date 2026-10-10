新州西尼羅病毒出現今年首宗死亡 確診累計26例

AI摘要 文章摘要整理： 新澤西州今年首度出現西尼羅河病毒死亡病例，累計確診26例，病例已遍及13個郡，當局提醒民眾持續防蚊。

新澤西州 衛生廳(The New Jersey Department of Health)確認今年出現了一例西尼羅河病毒(West Nile virus)死亡病例，這是該州首例死亡病例，目前該州累計確診病例達26例。

衛生廳最新發布聲明宣布了這起死亡病例，但並未公布死者的詳細資料，Patch報告了該州每周的媒介傳播疾病疫情 更新數據。

新州 衛生廳長華盛頓(Raynard Washington)向死者家屬表示慰問，並指出病例數量上升和死亡事件表明預防至關重要。

在病例分布方面，目前已有13個郡報告出現病例。其中以孟莫斯郡(Monmouth County)病例最多，共有6例；其次是默瑟郡(Mercer County)，有4例；肯頓郡(Camden County)則有有3例。

在整體26起病例中，有19例涉及神經系統疾病，69%的患者年齡在60歲以上；有14人在8月最後一週或9月發病。

Patch網站也通報，共有5位捐血者病毒檢測呈陽性，但未出現症狀。

衛生廳指出表示，大多數感染者不會出現症狀。出現症狀的患者通常會發燒、畏寒、全身酸痛和關節疼痛。

今年，新澤西州所有郡的1182個蚊子樣本池中都發現了病毒，且最新數據顯示還新增了49個陽性樣本池。

該部門表示，近幾周的檢測結果都超過歷史平均值。默瑟郡、哈德遜郡(Hudson County)、薩默塞特郡(Somerset)、博根郡(Bergen County)和密德薩克斯郡(Middlesex County)的檢測結果最高。

州政府官員表示，隨著天氣轉涼，蚊子依然活躍。環境保護部門建議採取以下措施：使用經美國環保署(EPA)註冊的防蚊液、外出時穿長袖衣褲、避免在黎明和黃昏時外出、用蚊帳罩住嬰兒床與車及背帶、確保門窗紗窗嚴密、清除積水。