新州醫保費漲34% 億萬富豪庫班出手獻策

AI摘要 文章摘要整理： 億萬富豪庫班將協助新澤西州研究遏止公部門醫保費飆升，州府正面臨學校員工計畫明年最高34.4%的漲幅。

億萬富翁庫班(Mark Cuban)將協助新澤西州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)成立的專家小組，研究如何遏止該州公共部門員工醫療保險費飆升。庫班在X主動表態志願加入專家小組，薛瑞爾熱情回應，雙方已聯繫。

費城 詢問報(The Philadelphia Inquirer)報導，庫班上周六在社群平台X發文時標註薛瑞爾，「我志願加入削減醫療保險福利成本的委員會。你們需要一個外部、客觀、能和大型醫療保健集團抗衡的人。」薛瑞爾5日下午積極回應，表示感謝庫班在該領域的「創新工作，讓我們得以集思廣益」。

庫班2022年創辦Cost Plus Drugs線上藥品銷售公司，直接以折扣價向消費者銷售學名藥(generic drugs)，今年稍早，他宣布與川普總統的低價處方藥計畫TrumpRx合作。

一名州政府官員說，庫班當天稍晚已聯繫州長辦公室高層。薛瑞爾辦公室表示，州健康福利計畫改革工作組將於10月16日首次開會，目前不清楚庫班是否會出席。

庫班出生於匹茲堡，是達拉斯小牛隊(Dallas Mavericks)小股東，也是電視節目「創智贏家」(Shark Tank)前明星。

新澤西州醫療精算公司Aon將州健康福利計畫連續四年保費 兩位數上漲，歸因於專科藥物成本飆升，例如治療糖尿病、肥胖症、腎臟病和濕疹的藥物，學名藥未被列為推升成本的主因。Aon也表示，門診醫療費用高昂同樣是原因之一。

新澤西州政府員工和退休人員的醫療保險保費平均預計上漲13.3%，而地方公共部門員工在2027年平均將多支付22%。212個參加學校員工健康福利計畫的學區和郡立學院，明年則面臨34.4%的保費漲幅。

庫班在X發布多則貼文指出，他曾提出類似建議，以協助削減德州公共部門員工的成本。他也與德州民主黨聯邦參議員提名人塔拉里科(James Talarico)聯手，推動打破醫療壟斷以壓低醫療成本。