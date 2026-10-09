我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「飛越比佛利」男星離世 享壽76歲 曾是好萊塢公開愛滋病情第1人

亞州女候選人遭打暈性侵 男子施暴後疑嗆「民主黨婊子」

打擊非法賭博 新州警方拆70台老虎機

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新澤西州翠登市(Trenton)警方在市內32家雜貨店、理髮店和街角商店查獲並拆...
新澤西州翠登市(Trenton)警方在市內32家雜貨店、理髮店和街角商店查獲並拆除了70台吃角子老虎(slot machines)機(示意圖)。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

新澤西州翠登市警方歷時近一年偵辦非法賭博案，突襲32家商店拆除70台老虎機，並逮捕主嫌阿爾蒙特，同時查獲10萬元現金與相關洗錢證據。

新澤西州翠登市(Trenton)警方本周結束了對非法賭博活動近一年的調查，在市內32家雜貨店、理髮店和街角商店查獲並拆除了70台吃角子老虎(slot machines)機。

根據翠登市警察局，警方在費城逮捕了該非法集團的頭目，33歲的阿爾蒙特(Harry B. Almonte)。翠登市警方和新澤西州警方已對其提起訴訟，指控其經營賭博活動、持有賭博機和洗錢。

警方持搜查令，對這些商店進行了搜查，並在當天結束時查獲了10萬元現金。警方對阿爾蒙特的指控聲稱，他每月向自己的銀行帳戶存入1.6萬至5萬元。

由於多組警員出現在全市各處，包括郡檢察官辦公室和默瑟郡(Mercer County)幾個部門的協助，居民們擔心這些警員是經常在市內活動的移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)探員。居民也因此紛紛致電移民組織「Resistencia en Acción NJ」表達擔憂。

新澤西州抵抗組織「Resistencia en Acción NJ」發布了一段視頻，稱這些警員並非ICE人員。翠登市警方也發布警報，表示已增派警力執行一項行動。

翠登市警方發言人奧迪爾(Dave Ordille)表示，該市酒精飲料管制部門(Alcohol and Beverage Control Unit)的警員於11個月前與州警金融犯罪部門(Financial Crimes Unit)聯合展開了調查。

根據起訴書，這兩個部門是在2025年11月時偶然發現了這些賭博活動。

州警接獲一位熱心市民的通報，稱翠登市多家便利商店設有吃角子老虎機。警方稱，市府警員攔下阿爾蒙特後，發現他身上攜帶大量現金，並持有一張吃角子老虎機收款收據，顯示該機器共收到2萬5000元現金。

隨後的調查發現，這些商家均未持有經營吃角子老虎機或賭博遊戲的許可證。調查期間，便衣警員進入這些商家進行調查，負責探員也利用GPS定位追蹤了阿爾蒙特一段時間。

精華 FAQ

  • 警方在市內32家雜貨店、理髮店和街角商店執行搜查，總共查獲並拆除了70台吃角子老虎機，顯示這起非法賭博網絡規模不小。

  • 警方在費城逮捕了33歲的阿爾蒙特(Harry B. Almonte)，並對他提出經營賭博活動、持有賭博機與洗錢等相關指控，認定他是該集團主嫌。

  • 因為多組警員同時出現在全市各處，讓居民擔心是移民和海關執法局行動；後來移民組織與警方都澄清，表示那些人員其實是參與掃蕩賭博案的執法人員。

新州 新澤西州 費城

上一則

悅滿樓餐廳即將關門純屬謠言 餐廳正常營業歡迎大家繼續惠顧

下一則

颶風以賽亞增強將襲墨西哥灣沿岸 部分地區強制疏散

延伸閱讀

低薪且被迫住店 南卡大規模人口販運案 多名華人被控罪

低薪且被迫住店 南卡大規模人口販運案 多名華人被控罪
波城華埠逾30地下賭場 長者恐沉迷陷危機

波城華埠逾30地下賭場 長者恐沉迷陷危機
加州華人詐騙窩點 意外被曝光 送大量財物回中國

加州華人詐騙窩點 意外被曝光 送大量財物回中國

布碌崙華男上州詐騙老婦人5萬元 目前被ICE羈押等候遣返

布碌崙華男上州詐騙老婦人5萬元 目前被ICE羈押等候遣返

熱門新聞

副總統范斯在馬里蘭州安德魯聯合基地，與妻子烏莎及子女一同登機，搭乘「空軍二號」。（美聯社）

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

2026-10-06 17:01
圖為麻州楠塔基特島南岸，資料照。(美聯社)

落地前2分鐘自雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

2026-10-03 09:51
「無名珍」向康大校警報案，指控遭到多名兄弟會成員性侵，遭脅迫服用K他命(ketamine)。圖為本月1日學生發起一場關於校園性暴力的學生大會。(路透)

康乃爾女學生遭輪暴後沉默 3周後見網友一句話驚覺「被當成性愛娃娃」

2026-10-02 21:51
幾所大學紛紛宣布從2027年秋季開始降低學費。（路透）

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

2026-10-07 12:08
美國邊境巡邏隊在亞利桑納州道格拉斯(Douglas)的美墨邊境沿線執勤警戒。(美聯社)

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

2026-10-05 11:23
全美最大連鎖自助餐廳「黃金牧場」為了維持獲利，必須嚴格控管成本，減少食物浪費，並促進客流量。(取材自Golden Corral官方臉書)

萬物齊漲 全美最大吃到飽餐廳「黃金牧場」生存有術

2026-10-03 01:58

超人氣

更多 >
解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…
華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄
日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句
昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光
跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友