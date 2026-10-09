打擊非法賭博 新州警方拆70台老虎機

新澤西州翠登市(Trenton)警方在市內32家雜貨店、理髮店和街角商店查獲並拆除了70台吃角子老虎(slot machines)機(示意圖)。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 新澤西州翠登市警方歷時近一年偵辦非法賭博案，突襲32家商店拆除70台老虎機，並逮捕主嫌阿爾蒙特，同時查獲10萬元現金與相關洗錢證據。

新澤西州 翠登市(Trenton)警方本周結束了對非法賭博活動近一年的調查，在市內32家雜貨店、理髮店和街角商店查獲並拆除了70台吃角子老虎(slot machines)機。

根據翠登市警察局，警方在費城 逮捕了該非法集團的頭目，33歲的阿爾蒙特(Harry B. Almonte)。翠登市警方和新澤西州警方已對其提起訴訟，指控其經營賭博活動、持有賭博機和洗錢。

警方持搜查令，對這些商店進行了搜查，並在當天結束時查獲了10萬元現金。警方對阿爾蒙特的指控聲稱，他每月向自己的銀行帳戶存入1.6萬至5萬元。

由於多組警員出現在全市各處，包括郡檢察官辦公室和默瑟郡(Mercer County)幾個部門的協助，居民們擔心這些警員是經常在市內活動的移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)探員。居民也因此紛紛致電移民組織「Resistencia en Acción NJ」表達擔憂。

新澤西州抵抗組織「Resistencia en Acción NJ」發布了一段視頻，稱這些警員並非ICE人員。翠登市警方也發布警報，表示已增派警力執行一項行動。

翠登市警方發言人奧迪爾(Dave Ordille)表示，該市酒精飲料管制部門(Alcohol and Beverage Control Unit)的警員於11個月前與州警金融犯罪部門(Financial Crimes Unit)聯合展開了調查。

根據起訴書，這兩個部門是在2025年11月時偶然發現了這些賭博活動。

州警接獲一位熱心市民的通報，稱翠登市多家便利商店設有吃角子老虎機。警方稱，市府警員攔下阿爾蒙特後，發現他身上攜帶大量現金，並持有一張吃角子老虎機收款收據，顯示該機器共收到2萬5000元現金。

隨後的調查發現，這些商家均未持有經營吃角子老虎機或賭博遊戲的許可證。調查期間，便衣警員進入這些商家進行調查，負責探員也利用GPS定位追蹤了阿爾蒙特一段時間。