新澤西福建同鄉會秋季聯歡 鄉親出席踴躍

鄉親歡聚。（記者謝哲澍/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 新澤西福建同鄉會於10月4日舉行秋季聯歡晚會，結合諮詢、遊戲、敬老與歌舞表演，讓鄉親在歡樂互動中聯誼敘舊。

新澤西 福建同鄉會日前舉行秋季聯歡晚會，吸引鄉親踴躍參與，氣氛熱絡。活動10月4日在Clearbrook Cultural Center舉行，從下午起安排顧問專業諮詢、套圈有獎遊戲及具有閩南特色的傳統博餅等活動，與會鄉親在遊戲與歡笑中增進交流。

下午活動以服務鄉親及聯誼互動為主，現場顧問為參加者提供相關專業諮詢，套圈及博餅則成為熱門項目。鄉親在輕鬆氣氛中敘舊交流，也藉由傳統遊戲感受福建家鄉文化。

晚會由黃雙江、黃開淳主持，會長郭洪寶、盧老師、劉偉、謝主席等先後致辭，向鄉親表達問候與祝福。現場並安排多輪抽獎、舞蹈教學及互動遊戲，帶動熱鬧氣氛。

尊老也是當晚重要環節。同鄉會特別邀請70歲以上鄉親上台領取月餅，並安排長者及全體與會者合影，表達對長輩的敬意。晚宴期間穿插猜成語、猜圖片、猜歌及分組問答等遊戲，鄉親一邊用餐、一邊參與，笑聲不斷。

文藝節目內容豐富，夢露舞蹈隊表演《女兒情》，楊依諾、冷冰冰演唱《鼓浪嶼之波》，小辣椒拉丁舞隊帶來《舞動 綻放》；怡然舞隊演出《假如愛有天意》，吳韞青演唱《紅玫瑰》，爵士舞《B.E.A.T》也為現場增添活力。

陳建敏演唱《誰料皇榜中狀元》，普林之韻藝術團帶來旗袍秀《望月》，Irene和郭共同演繹雙人舞《流光》，林勝天演唱《敢問路在何方》。義工舞蹈隊最後帶來《裁判舞》，全場並共同合唱《彎彎的月亮》，在歌聲與掌聲中為秋季聚會畫下熱鬧句點。

互動游戲歡樂不斷。（記者謝哲澍/攝影）