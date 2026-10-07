白卡新規陸續生效 費城力阻民眾失福利

川普總統簽署的「又大又美法」，其中包括重點改革白卡。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 費城面對白卡新規上路，已啟動宣導與協助計畫，盼協助數萬名民眾完成續保與工作證明，避免因資格變動而失去醫療保障。

費城 市長帕克 (Cherelle L. Parker) 團隊高層透露，.為確保數萬名市民在俗稱「白卡 」的醫療補助計劃 (Medicaid ) 改革生效、以及未來幾個月內不致於失去醫療保健，費城各機構已動員規劃、宣導。

費城負責衛生和公共服務計劃的衛生公眾服務部首席副董事總理耶茨-蓋爾 (Crystal Yates-Gale) 說，市府正積極聯繫數千名受新規影響的弱勢族群。

費城市府為因應「白卡」新政策而推出的公眾推廣與協助計畫稱為「費城醫療補助計劃 (One Philly Medicaid Access)」，計劃幫助醫療補助計劃參保人員在面臨新挑戰時維持醫療保障，主要挑戰包括滿足工作要求。

醫療補助新規去年依川普(Donald Trump)旨在節省開支的「大又美法案」(One Big Beautiful Bill Act)而登場。賓州人類服務廳(Department of Human Service)估計，超過7萬名費城居民可能失去醫療補助資格。

部分新規上周已生效，其中包括，獲庇護、臨時人道主義假釋者在內的幾類合法移民將不再享有醫療補助，綠卡持有者在內合法永久居民將繼續享有補助。

根據新規，先前每年續保、納入「白卡擴張」(Medicaid under expansion)範圍的人如今必須每六個月續保一次，19至64歲符合白卡擴容資格的人須每月提交證明，證明工作、志願服務或上學時間至少達80小時，能夠證明因身體虛弱而無法工作的人則可豁免。

耶茨-蓋爾說，如果不了解新規，可能等到去看醫生、甚至發生緊急情況時才意識到有許多事情要先做到；健保失效可能分階段發生，而不是1月1日那樣一次全部失效，因為白卡投保人要在一年中不同時間重新註冊。

官員也擔心無健保者人數增加而對城市造成壓力。市府經營八家醫療中心為數千人提供初級醫療保健服務，許多來自低收入家庭。