資深房產顧問王芳談秋季買賣房屋的注意事項及問題

房貸利率回升，秋季買賣房屋該看什麼？

近期房貸利率再次回升, 根據房地美數據，30年固定房貸利率9月24日升至7.03%，較前一周繼續上升，也高於一年前水準。不過，從房地產市場的角度來看，利率上漲並不代表房價就會立即下跌。買賣雙方更應該關注市場本身的供需變化。

對新澤西購房者來說，利率變化並不意味著市場就會停止。對於買家而言，更重要的是重新計算自己的購房預算, 利率提高意味著同樣的房價需要承擔更高的月供。如果利率讓部分買家暫緩入市，市場競爭可能有所緩和，反而給資金準備充足的買家更多選擇空間。

對於賣家來說，當前更重要的是合理定價。過去房價快速上漲時，賣家可以期待買家之間的競爭；但在貸款成本增加後，買家對價格會更加敏感。定價過高，房屋可能在市場上停留更久。

因此，今年秋季買賣房屋，不應只盯著利率。真正值得關注的是房價、庫存、成交速度以及所在社區的實際需求。利率是影響市場的重要因素，但一套房子最終能否賣出、是否值得購買，價格與房屋本身的價值仍然是關鍵。

新州（NJ）秋季9–12月賣房，除了價格和市場本身，秋季上市賣房值得注意的事項

1. 落葉、排水和地下室滲水

屋頂排水溝、downspout 是否堵塞；落葉是否堆積在地基周圍；暴雨後地下室/地下狹窄空間是否進水；水泵是否正常；是否有地基裂縫、水漬

2. Roof、boiler/HVAC 要提前準備

鍋爐/加熱爐是否正常；煙囪狀況；roof 年限及漏水痕跡

3. 秋季照片和 curb appeal

車道；草坪；排水渠；landscaping 景觀美化建議定期清理，尤其是 open house前。

2026年秋季房市觀察：利率、房價與庫存變化( 熱門話題)

1.秋季是不是買房的好時機？

全國庫存已經明顯增加。 庫存增加 , 價格調整 , NAR認為庫存增加給買家帶來更多選擇和議價機會。

2.買家現在到底應該等利率跌，還是現在買？

買家真正需要比較的，不只是現在的利率 vs. 未來的利率，而是現在的房價、利率和競爭’與等待之後可能出現的房價、利率和競爭。

3.房價還會繼續上漲？

NJ 房價目前並沒有全面下跌。Zillow數據顯示，截至2026年8月，NJ典型房屋同比上漲3.9%

4.新州到底屬於買方市場還是賣方市場，現在的數據顯示，NJ整體市場仍然偏緊，但相比前幾年，買家的選擇和議價空間正在增加，而且不同縣、不同房型差異很明顯。看以下 5 個指標

1. Inventory（庫存量）

庫存增加 → 買家選擇更多

庫存少 → 買家競爭更激烈

2. Days on Market（上市天數）

上市天數有增加,這說明房子整體銷售速度比去年慢了一些。

3. 房價趨勢

如果庫存增加、上市時間變長，市場逐漸從過去極度緊張的市場轉向一個更看重價格和房屋狀況的市場。

4. 降價比例

如果越來越多賣家需要降價才能成交，通常說明買家的議價能力正在增強。

5. 不同地區的差異

不同縣的買賣成交速度不同。

新州千萬房產經紀王芳作為新州資深房地產投資顧問，是新州地產協會2018-2024卓越銷售獎得主。具有10年以上從事房地產優質學區房買賣和租賃，商業樓宇投資，物業管理等經驗。主要做新州北部和中部。歡迎隨時諮詢，多一份建議，多一份保障。手機：551-580-4856 微信：wschreck1