悅滿樓餐廳即將關門純屬謠言 餐廳正常營業歡迎大家繼續惠顧

近期悅滿樓發現在新州華人社區有人通過散佈"餐廳合約到期即將關門"等不實言論，對我店聲譽造成嚴重的不良影響。現嚴正聲明如下：

一、目前餐廳經營狀況良好，正常營業。所謂"即將關門"的消息是一些存有不懷好意的人惡意製造輿論，純屬謠言，請廣大顧客不要輕信、不要傳播。

二、對於惡意編造、散佈不實資訊，損害我店商譽的行為，我店已進行調查並掌握相關證據，保留依法追究其法律責任的權利。

三、感謝廣大顧客一直以來的信任與支持。我店將一如既往為大家提供優質的菜品與服務，歡迎到店用餐、監督。

特此聲明。

悅滿樓海鮮酒家Dimsum Seafood Restaurant自暑期期間隆重推出傳統香港大牌檔經典菜系以來，得到廣大新州食客的認可和稱讚，尤其大家在品嘗港式啫啫雞煲後都紛紛稱讚說這就是地道的香港味兒，讓你感受兒時味道的同時懷舊感拉滿。大牌檔被認為是香港飲食文化的傳統特色，是香港老百姓的美食天堂，悅滿樓此次推出的大排檔系列即保留了懷舊港式風味更是讓價格做到接地氣。經典菜式包括韭菜花炒豬爽肉；金砂豬爽肉；北菰雲耳蒸滑雞；港式啫啫雞煲；欖角豆豉蒸魚雲；避風塘鮮魷；蝦醬炒鮮魷；椰奶香芋花蜆煲；港式咕嚕肉；大牌檔小炒王；豉油皇煎釀豆腐；薑蔥桶蠔煲等。

悅滿樓傳統的地道香港粵式點心和生猛海鮮依舊是其經典。悅滿樓特聘來自香港大酒樓點心師傅親自料理：叉燒酥、蛋撻、水晶蝦餃、各式腸粉、香菇燒賣、豉汁鳳爪、蜜汁叉燒包、香滑流沙包、糯米珍珠雞、蠔皇鮮竹卷、臘味糯米飯……品種繁多，隨叫隨蒸。悅滿樓主廚曾在香港和廣州兩地大酒樓工作，擁有30多年粵菜烹飪經驗，對粵菜瞭若指掌，其生猛海鮮做法正宗地道，堪稱一絕。南非吉品遼參鵝掌、阿拉斯加帝皇蟹、特選一級象拔蚌、特級二頭黃花膠、杏汁冰糖燉官燕、金蒜銀絲活帶子、陳皮豆豉殼蠔、香蔥油淋活海蚌、椒鹽焗特大軟殼蟹、豉汁炒生猛刀蜆、豉汁炒花蜆、魚露角椒炒石螺、招牌避風塘大蟹、薑蔥焗龍蝦、各色清蒸游水魚、紅燒海參、聖子皇……光聽這些名字就會讓你垂涎三尺。家常小炒更是花樣繁多，價格公道，深受新州食客們所喜愛！

悅滿樓無懼謠言全場堂食外賣統統九折活動還在持續中，隨時歡迎大家前來就餐， 品味香港美食，盡享優質服務！地址：1021 US-1, Avenel, NJ 07001；電話：(732) 855-7600