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中博華人協會慶祝美國建國250週年系列活動

費城訊／圖文：彭林
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球員們比賽後大合影
球員們比賽後大合影

為慶祝美國建國250週年，中博華人協會（CBCA）特別策劃並舉辦了以「運動、家庭、公益、融合」為主題的系列社區活動，包括8月15日舉行的特殊兒童快樂網球日，9月12 和19日 的匹克基礎及進階培訓，以及10月3日舉行的「全家齊上陣」社區匹克球大賽。本次系列活動得到UCA、UCACF以及安耐捷公司的大力贊助與支持。這是CBCA首次在社區推出如此規模的系列體育公益活動。從特殊兒童快樂網球日開始，最後以家庭匹克球大賽園滿結束，一場場活動牽動人心，連接著不同年齡、不同背景的家庭，而愛心則如冬日暖陽，將溫暖送進社區的每一個角落。

特殊兒童快樂網球日，運動傳遞關愛與歡樂。8月15日,來自CBCA網球俱樂部和ACEing Autism網球機構的11 名志願者教練和22 名特殊運動員及其家人，共同參與了這場充滿愛心與歡樂的網球活動。 教練們耐心指導特殊運動員進行熱身、揮拍、擊球和移動練習，並根據每位運動員的特點給予鼓勵和幫助。運動員們也和家人們積極投入比賽，體驗網球運動帶來的快樂與成就感。球場上，大家一起練習、一起比賽、一起加油。每一次揮拍、每一次擊球，都伴隨著掌聲和鼓勵；每一個進步、每一份堅持，都成為現場最動人的瞬間。教練、運動員和家人們彼此支持、共同努力，在歡聲笑語中感受網球的魅力，也感受到社區大家庭的溫暖。這不僅是一場網球活動，更是一次促進理解、尊重與融合的社區實踐，每個人都可參與運動、享受快樂並展現自我。

家庭齊上陣，匹克球賽場歡樂飛揚。10月3日，艷陽高照，秋意正濃。在CBCA匹克球認證教練、理事陳剛先生的統籌指揮下，CBCA理事會成員及17名志願者早早集結，10個匹克球場同時準備就緒，一場充滿競技、歡樂與友誼的社區匹克球大賽正式拉開帷幕。本次比賽設置夫妻組、親子組和公開組三個組別，共有28支隊伍、56名選手參賽。參賽者中既有剛剛走出大學校園的年輕人，也有年過半百、活躍於各行各業的社區精英。年齡不同、職業不同，卻因為共同的運動熱情相聚在同一片球場。現場抽籤後，各組選手迅速進入比賽狀態。發球、截擊、扣殺、救球……精彩場面不斷，球場上既有緊張激烈的較量，也不時傳來陣陣掌聲和歡笑聲。經過長達五個多小時的激烈角逐，各組冠亞軍最終脫穎而出。然而，比獎牌更加珍貴的，是一家人並肩上場的快樂，是新老朋友因運動而結下的友誼，也是社區成員彼此鼓勵支持的溫暖。無論勝負，每一位參與者都滿載而歸，真正詮釋了友誼第一，比賽第二的體育精神。

從一顆小小的網球，到一場場家庭共同參與的匹克體育活動；從普通社區運動，到對特殊兒童群體的關注與關愛，CBCA希望借美國建國250週年這一特殊時刻，讓體育成為連接社區的紐帶，讓公益成為凝聚人心的力量。CBCA也期待通過這一系列活動，讓更多家庭走出家門、走上球場，讓不同族裔、不同年齡、不同背景的社區居民在運動中相識，在合作中理解，在公益中彼此溫暖。 250 週年，是歷史的里程碑，更是新的起點。

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