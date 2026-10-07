費城東北區發展會隆重慶祝美國建國250週年暨第八屆中秋集市文化節

各界貴賓及政府官員、各僑團僑領與表演人員大合影。舞臺站立者右2-3為執行董事長張善星、執行主席蕭起津。

金秋時節，華燈璀璨。10月4日，費城東北區發展會(下簡稱“發展會”)，在東北區繁華地帶Cottman & Frankford Ave交界處，隆重舉辦第八屆中秋集市文化節。賓州州議員、費城市議員、中國駐紐約總領事館周凱良領事、章裕領事與各華社僑領及各族裔居民歡聚一堂，共同感受中華傳統文化的獨特魅力。活動將中華民族喜慶團圓的中秋文化與美國建國250週年慶祝活動相結合，為大費城華人華僑及各族裔民眾帶來一場豐富多彩的文化盛會。

在著名歌手Kendal Conrad高唱美國國歌及喜慶的舞獅采青儀式後，鞭炮鳴響，拉開慶典活動的帷幕。現場禮花齊放，洋溢著歡樂、祥和、團結的節日氣氛。

發展會主席兼執行董事長蕭起津致歡迎詞，表示本屆中秋集市文化節以「同慶建國250週年，共用中秋團圓情」為主題，旨在促進多元文化交流，增進華裔社區與各族裔居民之間的友誼，為費城慶祝美國建國250週年系列活動增添東方文化色彩。同時，費城東北區中秋文化節已正式入選為America 250「Ring It On」官方慶祝活動之一。他還說，中秋節是中華民族重要的傳統節日，象徵團圓、和諧與美好。中秋集市不僅是華人社區傳承中華文化、聯絡鄉情親情的重要平臺，也是促進不同族裔相互瞭解的重要橋梁。在美國建國250週年舉辦中秋集市文化節，具有更加特殊的意義。

費城第6區市議員 Mike Driscoll、賓州州長亞裔委員會主席陳威、周凱良領事、協勝公會元老陳姿，以及出席活動的各界政府官員代表，在致詞中向華人社區致以節日祝福，他們充分肯定華人華僑長期以來為費城經濟發展、社區建設以及多元文化社會所作出的積極貢獻，並表示，文化活動是連接不同族裔的重要紐帶，希望通過更多類似活動，進一步促進社區交流，推動不同文化之間相互理解、彼此尊重、共同發展。

執行董事長張善星致答謝詞，他表示，連續舉辦中秋集市文化節，目的就是為社區居民搭建一個交流、服務和共用的平臺。隨著活動影響力不斷擴大，中秋集市已經成為當地華人社區具有代表性的文化品牌之一。未來，發展會將繼續發揮橋梁和紐帶作用，積極服務社區，推動中華文化傳承與傳播，為建設更加和諧、包容、多元的社區貢獻力量。

活動現場設置了豐富多彩的文化展示、傳統美食、特色商品及社區服務攤位，讓市民在歡度節日的同時，近距離體驗中華傳統文化。月餅以及各具地方特色的美食吸引了眾多民眾品嘗；琳琅滿目的特色商品和文化展示，也為節日增添了濃厚的東方韻味。

精彩的文藝演出也是一大亮點，舞蹈、歌曲、京劇、器樂演奏以及具有中華民族特色的變臉傳統文化節目輪番登場，演員們以精彩的表演表達對美好生活的祝願，也展現了華人華僑積極融入美國社會、熱心社區建設的精神風貌。現場抽獎掀起民眾高潮，觀眾掌聲不斷，歡呼聲此起彼伏。

參加活動的社區居民紛紛表示，在異國他鄉能夠與親朋好友共同歡度中秋、品嘗家鄉味道、欣賞中華文化節目，倍感親切和溫暖。同時，通過參與美國建國250週年慶祝活動，也更加深刻地感受到多元文化共同發展的意義。

明月寄深情，文化聚人心。中秋集市文化節不僅是一場慶祝傳統佳節的文化盛會，也是華人華僑積極參與美國社會、促進社區融合的重要體現。活動在歡樂祥和的氣氛中圓滿結束。