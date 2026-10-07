我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯國際機場傳擦撞 飛東京客機翼尖小翼撞斷 畫面曝光

天冷就嘴饞 研究揭「食欲之秋」 醫教3招避免一路胖到冬天

費城東北區發展會隆重慶祝美國建國250週年暨第八屆中秋集市文化節

費城訊／圖文：彭林
聽新聞
test
0:00 /0:00
各界貴賓及政府官員、各僑團僑領與表演人員大合影。舞臺站立者右2-3為執行董事長張...
各界貴賓及政府官員、各僑團僑領與表演人員大合影。舞臺站立者右2-3為執行董事長張善星、執行主席蕭起津。

金秋時節，華燈璀璨。10月4日，費城東北區發展會(下簡稱“發展會”)，在東北區繁華地帶Cottman & Frankford Ave交界處，隆重舉辦第八屆中秋集市文化節。賓州州議員、費城市議員、中國駐紐約總領事館周凱良領事、章裕領事與各華社僑領及各族裔居民歡聚一堂，共同感受中華傳統文化的獨特魅力。活動將中華民族喜慶團圓的中秋文化與美國建國250週年慶祝活動相結合，為大費城華人華僑及各族裔民眾帶來一場豐富多彩的文化盛會。

在著名歌手Kendal Conrad高唱美國國歌及喜慶的舞獅采青儀式後，鞭炮鳴響，拉開慶典活動的帷幕。現場禮花齊放，洋溢著歡樂、祥和、團結的節日氣氛。

發展會主席兼執行董事長蕭起津致歡迎詞，表示本屆中秋集市文化節以「同慶建國250週年，共用中秋團圓情」為主題，旨在促進多元文化交流，增進華裔社區與各族裔居民之間的友誼，為費城慶祝美國建國250週年系列活動增添東方文化色彩。同時，費城東北區中秋文化節已正式入選為America 250「Ring It On」官方慶祝活動之一。他還說，中秋節是中華民族重要的傳統節日，象徵團圓、和諧與美好。中秋集市不僅是華人社區傳承中華文化、聯絡鄉情親情的重要平臺，也是促進不同族裔相互瞭解的重要橋梁。在美國建國250週年舉辦中秋集市文化節，具有更加特殊的意義。

費城第6區市議員 Mike Driscoll、賓州州長亞裔委員會主席陳威、周凱良領事、協勝公會元老陳姿，以及出席活動的各界政府官員代表，在致詞中向華人社區致以節日祝福，他們充分肯定華人華僑長期以來為費城經濟發展、社區建設以及多元文化社會所作出的積極貢獻，並表示，文化活動是連接不同族裔的重要紐帶，希望通過更多類似活動，進一步促進社區交流，推動不同文化之間相互理解、彼此尊重、共同發展。

執行董事長張善星致答謝詞，他表示，連續舉辦中秋集市文化節，目的就是為社區居民搭建一個交流、服務和共用的平臺。隨著活動影響力不斷擴大，中秋集市已經成為當地華人社區具有代表性的文化品牌之一。未來，發展會將繼續發揮橋梁和紐帶作用，積極服務社區，推動中華文化傳承與傳播，為建設更加和諧、包容、多元的社區貢獻力量。

活動現場設置了豐富多彩的文化展示、傳統美食、特色商品及社區服務攤位，讓市民在歡度節日的同時，近距離體驗中華傳統文化。月餅以及各具地方特色的美食吸引了眾多民眾品嘗；琳琅滿目的特色商品和文化展示，也為節日增添了濃厚的東方韻味。

精彩的文藝演出也是一大亮點，舞蹈、歌曲、京劇、器樂演奏以及具有中華民族特色的變臉傳統文化節目輪番登場，演員們以精彩的表演表達對美好生活的祝願，也展現了華人華僑積極融入美國社會、熱心社區建設的精神風貌。現場抽獎掀起民眾高潮，觀眾掌聲不斷，歡呼聲此起彼伏。

參加活動的社區居民紛紛表示，在異國他鄉能夠與親朋好友共同歡度中秋、品嘗家鄉味道、欣賞中華文化節目，倍感親切和溫暖。同時，通過參與美國建國250週年慶祝活動，也更加深刻地感受到多元文化共同發展的意義。

明月寄深情，文化聚人心。中秋集市文化節不僅是一場慶祝傳統佳節的文化盛會，也是華人華僑積極參與美國社會、促進社區融合的重要體現。活動在歡樂祥和的氣氛中圓滿結束。

現場人員翩翩起舞
現場人員翩翩起舞

上一則

「岸上風雲」女星伊娃馬利聖逝世 享嵩壽102歲

下一則

房屋裝修詐欺 屋主打造夢想家園變噩夢 損失90萬元

熱門新聞

埃文凱爾因捐贈疑似記錄日軍侵華罪行的二戰相冊，而引起高度關注。(特派員黃惠玲／攝影)

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

2026-09-30 11:48
川普政府表示，10月1日起將寄發給符合資格者500元健保退款。(美聯社)

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

2026-09-30 12:55
圖為麻州楠塔基特島南岸，資料照。(美聯社)

落地前2分鐘自雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

2026-10-03 09:51
「無名珍」向康大校警報案，指控遭到多名兄弟會成員性侵，遭脅迫服用K他命(ketamine)。圖為本月1日學生發起一場關於校園性暴力的學生大會。(路透)

康乃爾女學生遭輪暴後沉默 3周後見網友一句話驚覺「被當成性愛娃娃」

2026-10-02 21:51
受邀參加白宮國宴的馬斯克。路透

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

2026-09-29 11:36
副總統范斯在馬里蘭州安德魯聯合基地，與妻子烏莎及子女一同登機，搭乘「空軍二號」。（美聯社）

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

2026-10-06 17:01

超人氣

更多 >
黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質
海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走
北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？
陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動
「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕

「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕