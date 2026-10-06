聯邦調查：新州病患體驗全美倒數第二

AI摘要 文章摘要整理： CMS最新數據顯示，新澤西州醫院患者體驗全美倒數第二，平均僅2.7分；雖有部分醫院整體評級亮眼，但病患感受仍待改善。

最新數據顯示，新澤西州 醫院患者體驗評分全美倒數第二，僅高於德拉瓦州 。數據涵蓋2024年10月至2025年9月，64家醫院平均僅2.7分(滿分5分)。

NJ.com報導，新州 醫院雖常獲排名機構肯定，但「聯邦醫療保險與醫療補助服務中心」(CMS)數據顯示，患者就醫體驗仍有改善空間。CMS以護理安全、再入院率、患者體驗、及時護理及死亡率等指標評估醫院品質。

64家醫院中28家患者評分低於州平均，其中6家不到2分，包括CareWell Health Medical Center(1.3)、Capital Health Regional Medical Center(1.5)、Bayonne Medical Center及University Hospital(均1.7)、Virtua Our Lady of Lourdes Hospital(1.8)及Hoboken University Medical Center(1.9)。

Capital Health表示，CMS調查反映的問題已是院方重點改善領域。

新州沒有醫院獲患者體驗5星評價。最高的是Paramus的Valley Hospital及Browns Mills的Deborah Heart and Lung Center，均為3.8星，整體品質分別為4星及3星。

不過，新州仍有7家醫院獲CMS整體品質5星，包括Chilton Medical Center、Hackensack Meridian Health Pascack Valley Medical Center、Hackensack University Medical Center、Holy Name Medical Center、Morristown Medical Center、Overlook Medical Center及St. Luke's Hospital-Warren Campus，其中僅St. Luke's患者體驗達3.5星以上。

新澤西醫療品質研究所副總裁佩雷斯-哈金斯(Adelisa Perez-Hudgins)表示，患者體驗偏低值得重視，但不代表臨床醫療品質差，也不應只依單一評級判斷醫院優劣，建議民眾綜合不同評比再做選擇。