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新澤西中文學校協會祭孔 勉勵學子終身學習

記者孫影真／新州報導
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普林斯頓、慈濟、中部、北新、與愛迪生中文學校佾生獻佾舞，校長與僑團會長擔任陪祭官...
普林斯頓、慈濟、中部、北新、與愛迪生中文學校佾生獻佾舞，校長與僑團會長擔任陪祭官與禮生等職。（記者孫影真／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

新澤西中文學校協會睽違4年重辦祭孔大典，透過古禮、佾舞與表揚教師，凝聚僑界並傳承孔子有教無類與終身學習精神。

新澤西中文學校協會日前在愛迪生中文學校舉辦第16屆祭孔大典，睽違四年重新舉行，近200人出席。來自普林斯頓、慈濟、中部、北新及愛迪生中文學校的16名佾生獻上佾舞，典禮並表揚優良教師。

中華民國僑務委員會委員長特頒賀詞「有教無類」。駐紐約台北經濟文化辦事處副處長黃韋仁任正獻官，組長許益源及紐約華僑文教服務中心主任王怡如任分獻官，多個僑團、中文學校及愛迪生市政教人士出席。

祭孔大典自2021年後因疫情中斷，今年恢復舉辦，但佾生由全盛時期64人減至16人。協會會長戴松昌表示，雖報名人數銳減，義工仍全力投入，並盼明年恢復36人編制的六佾舞。

黃韋仁表示，孔子「因材施教、有教無類」精神深遠影響華人世界，感謝海外教師在艱難環境中傳承文化。王怡如也向第一線教師致敬，感謝老師持續推動華語文教育。

愛迪生教育委員會主席Vishal Patel表示，讓孩子了解自身文化源頭並體驗多元文化，是給下一代最好的禮物。愛迪生公共圖書館館長Allan Kleiman則指出，圖書館與孔子終身學習理念相契合，盼未來深化與中文學校合作。

典禮依古禮進行迎神、上香、三獻禮、獻爵及送神等儀式，由台裔二代龔柏霖、梅文馨與謝雲擔任佾舞老師及主持人。

典禮遵循古禮，由佾生依序舞出三獻禮等祭孔程序。（記者孫影真／攝影）
典禮遵循古禮，由佾生依序舞出三獻禮等祭孔程序。（記者孫影真／攝影）

華音青少年合唱團、真善美女聲合唱團開場演唱。（記者孫影真／攝影）
華音青少年合唱團、真善美女聲合唱團開場演唱。（記者孫影真／攝影）

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長黃韋仁(左四)、與紐約華僑文教服務中心主任王怡如(...
駐紐約台北經濟文化辦事處副處長黃韋仁(左四)、與紐約華僑文教服務中心主任王怡如(右五)，頒獎給優良教師。（主辦方提供）

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長黃韋仁(中)主祭、戴松昌(左)、楊文篪(右) 擔任...
駐紐約台北經濟文化辦事處副處長黃韋仁(中)主祭、戴松昌(左)、楊文篪(右) 擔任引贊。（主辦方提供）

精華 FAQ

  • 活動在愛迪生中文學校舉辦，為第16屆祭孔大典，睽違4年後重新登場，現場約有近200人出席，包含僑團、中文學校與當地教育人士。

  • 典禮依古禮進行迎神、上香、三獻禮、獻爵及送神等程序，並由16名佾生獻上佾舞，台裔二代也擔任佾舞老師與主持人，氣氛莊重。

  • 主辦方希望藉祭孔弘揚孔子有教無類、因材施教與終身學習精神，並感謝海外教師與僑界投入文化傳承；地方教育與圖書館人士也表達支持合作。

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