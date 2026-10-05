疫情持續擴散 賓州麻疹超過940病例已5死

賓州已經累計5起因麻疹併發症去世。圖為顯微鏡下的麻疹病毒。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 賓州麻疹疫情持續擴散，2026年病例已達943例，造成至少176人住院、5人死亡，並在39個郡出現病例，當局正加強MMR疫苗接種。

根據賓州 衛生廳9月30日公布的最新數據，該州2026年麻疹 確診病例已增至943例，遍及39個郡，至少176人住院，麻疹相關死亡病例也增加至5例。最新一名死者為蘭開斯特郡一名未接種疫苗的居民。該州2026年迄今的病例總數已超過900例。

賓州67個郡中有39個郡上報了病例。賓州衛生廳(Pennsylvania Department of Health)表示，至少有176人住院治療，並上報了5例與麻疹相關的死亡病例。其中兩例死亡病例為未接種疫苗的成年人：一名 18 歲，一名 40 歲。另外兩例死亡病例為嬰兒，他們則是因為年齡太小，尚未接種麻疹、腮腺炎與德國麻疹(MMR)疫苗。

賓州衛生廳聲稱，在該州確診病例中，大多數病例發生在25至49歲族群中，其次是18至24歲族群，且僅有不到1%(共4例)是已完成MMR疫苗接種的人。

賓州東南部的蘭開斯特郡(Lancaster County)確診病例最多，達363例，其次是位於該州中部的米夫林郡(Mifflin County)，有105例。

至少有11個郡出現了社區傳播的跡象，這意味著傳染病在當地居民之間傳播，而感染者沒有任何已知的旅行史，也無法確定特定的感染源。

賓州衛生廳數據顯示，2026年迄今，工作人員已接種超過8300劑MMR疫苗。 8月份接種量最高，約3500劑，其次是9月份，約2500劑。

同時，根據聯邦疾病防治中心(CDC)最新數據，2026年至今，美國麻疹病例已超過3600例，45個州和華盛頓特區均有確診病例。CDC報告稱，2026年迄今已有1例麻疹死亡病例，但未說明病例發生地，並表示該數字「可能會有所變化」。

CDC目前建議人們接種兩劑MMR疫苗，第一劑在12至15個月大時接種，第二劑在4至6歲之間接種。CDC表示，一劑疫苗預防麻疹感染的有效率為93%，兩劑疫苗的有效率為97%。