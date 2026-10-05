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涉虛報診斷多領款 費城藍十字同意2250萬和解

編譯陳韻涵／綜合報導
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文章摘要整理：

費城獨立藍十字因被控虛報投保人診斷資料以增加聯邦醫療保險給付，與政府達成2250萬元和解，離職吹哨者將分得380萬元。

賓州東區聯邦檢察官辦公室9月30日表示，費城最大的紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)保險公司「獨立藍十字」(Independence Blue Cross, IBX)同意支付2250萬元，以和解一起由吹哨者提起的訴訟；此案原告為獨立藍十字的離職員工，指控藍十字為增加給付，向主管機關遞交不實的投保人診斷資料。

費城詢問報(The Philadelphia Inquirer)報導，此次和解與今年稍早的數起案件相同，聚焦民營聯邦醫療保險業者如何評估旗下投保人的健康狀況，即「風險調整」(risk adjustment)程序，而政府撥給重病投保人所屬保險公司的金額較高。

官員指出，2015年到2020年，獨立藍十字雇用護理師審閱病患病歷，尋找可向主管機關申報的其他疾病診斷，藉此依據聯邦醫療保險優勢計畫的風險調整模型獲得額外給付。

官方表示，審查人員另發現部分診斷缺乏患者病歷佐證，但獨立藍十字並未撤回這些診斷；若獨立藍十字撤回診斷，就必須退款給聯邦醫療保險和醫療補助服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS)。

獨立藍十字否認行為不當並透過電郵表示，「這起案件與我們會員所接受的醫療品質無關，而是涉及聯邦醫療保險優勢計畫的風險調整制度中，特定文件紀錄與申報要求的不同見解。」

提出檢舉的吹哨者為獨立藍十字離職員工，此人將可獲得380萬元的和解金，聯邦政府與獨立藍十字公司代表已於9月11日簽署和解協議。

精華 FAQ

  • 賓州東區聯邦檢察官指出，獨立藍十字同意支付2250萬元和解，主要是因被控向主管機關遞交不實診斷資料以取得額外給付，雙方已於9月11日簽署協議。

  • 爭議核心是Medicare Advantage的風險調整制度，保險公司若被認定投保人病情較重，政府撥付金額會更高，因此診斷資料是否真實會直接影響給付多寡。

  • 吹哨者是獨立藍十字的一名離職員工，因提起訴訟並促成和解，依協議可獲得380萬元和解金，成為本案的重要舉報來源。

費城 紅藍卡 IBX

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