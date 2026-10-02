涉性暗示言論 新州副州長上任8個月辭職

上任僅八個月的新澤西州 副州長卡德威爾(Dale Caldwell)，因內部調查報告指他曾對員工發表性暗示言論，涉及違反職業道德，25日宣布辭職，但他強烈否認相關指控。

州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)在報告公布後要求卡德威爾下台，並於25日記者會證實已接受其辭呈。她表示，調查顯示卡德威爾未能履行職責，其行為模式不符合州政府標準，強調新州 人民有權要求公平與問責。

卡德威爾未出席記者會，但發表聲明表示，辭職是為避免事件干擾州府施政，不代表承認不當行為，並將繼續捍衛自身名譽。他的律師則批評調查拖延且存在偏見。薛瑞爾反駁，強調調查徹底、公正，並已給予卡德威爾充分辯護機會。

薛瑞爾表示，將在45天內選出新任副州長，任命無須州參議院確認。依新州法律，副州長須兼任內閣要職。卡德威爾原兼任州務卿，負責選務相關工作。隨著期中選舉逼近，薛瑞爾已任命代理州審計長埃梅赫魯(Shirley Emehelu)暫代州務卿，並將另行宣布代理州審計長人選。