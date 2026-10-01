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麻州、賓州明年個人健保費平均漲逾1成

特派員黃惠玲／綜合報導
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麻州與賓州已公布2027年個人健保費率，平均漲幅分別為10.6%與15.97%，主因是醫療及處方藥成本上升，新州最終漲幅仍待公布。

美東三州2027年度個人健康保險費用備受關注。麻州賓州已公布新年度費率，平均漲幅分別為10.6%及15.97%；新澤西州則尚未確認2027年度最終平均漲幅。隨著醫療成本上升，民眾明年的健保支出可能進一步增加。

麻州保險廳已核准2027年度個人健保平均調漲10.6%，低於保險公司原先申請的13.1%；小型企業團體健保則平均調漲11%，低於原先提出的12.7%。州政府表示，經過費率審查，預計可為居民及企業節省約7200萬元。

賓州保險廳也已宣布，2027年度個人健保平均調漲15.97%，低於業者申請的17.14%；小型企業團體健保平均漲幅為10.28%。州政府經審查，否決約9470萬元缺乏充分依據的保費漲幅。

賓州各保險公司調漲幅度差異明顯，其中Ambetter獲准調漲35.1%，Highmark為14.5%，UPMC Health Plan為13.5%，Oscar Health則為1.4%。醫療服務及處方藥成本增加，是推高保費的重要因素。

新州方面，目前可確認的官方平均費率資料仍以2026年度為主，今年個人健保平均調漲16.6%，其中UnitedHealthcare漲18.4%、Horizon漲18.1%、AmeriHealth漲15.5%。至於2027年度的最終平均漲幅仍未公布。

上述漲幅主要適用於個人自行購買的健保，不包括俗稱白卡的Medicaid及65歲以上長者使用的Medicare。投保人實際支付的保費，仍取決於年齡、居住地、保單種類及聯邦補助資格。

精華 FAQ

  • 麻州保險廳已核准2027年度個人健保平均調漲10.6%，低於保險公司原先申請的13.1%；小型企業團體健保則平均調漲11%，州府估計可節省約7200萬元。

  • 賓州2027年個人健保平均漲幅為15.97%，低於業者申請的17.14%。各公司差異明顯，Ambetter核准35.1%，Highmark為14.5%，UPMC Health Plan為13.5%，Oscar Health僅1.4%。

  • 上述漲幅主要影響自行購買個人健保的民眾，不含Medicaid與Medicare。實際保費還會受年齡、居住地、保單種類及補助資格影響，而醫療服務與處方藥成本上升，是推高保費的重要因素。

賓州 麻州 保費

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