麻州、賓州明年個人健保費平均漲逾1成

AI摘要 文章摘要整理： 麻州與賓州已公布2027年個人健保費率，平均漲幅分別為10.6%與15.97%，主因是醫療及處方藥成本上升，新州最終漲幅仍待公布。

美東三州2027年度個人健康保險費用備受關注。麻州 及賓州 已公布新年度費率，平均漲幅分別為10.6%及15.97%；新澤西州則尚未確認2027年度最終平均漲幅。隨著醫療成本上升，民眾明年的健保支出可能進一步增加。

麻州保險廳已核准2027年度個人健保平均調漲10.6%，低於保險公司原先申請的13.1%；小型企業團體健保則平均調漲11%，低於原先提出的12.7%。州政府表示，經過費率審查，預計可為居民及企業節省約7200萬元。

賓州保險廳也已宣布，2027年度個人健保平均調漲15.97%，低於業者申請的17.14%；小型企業團體健保平均漲幅為10.28%。州政府經審查，否決約9470萬元缺乏充分依據的保費 漲幅。

賓州各保險公司調漲幅度差異明顯，其中Ambetter獲准調漲35.1%，Highmark為14.5%，UPMC Health Plan為13.5%，Oscar Health則為1.4%。醫療服務及處方藥成本增加，是推高保費的重要因素。

新州方面，目前可確認的官方平均費率資料仍以2026年度為主，今年個人健保平均調漲16.6%，其中UnitedHealthcare漲18.4%、Horizon漲18.1%、AmeriHealth漲15.5%。至於2027年度的最終平均漲幅仍未公布。

上述漲幅主要適用於個人自行購買的健保，不包括俗稱白卡的Medicaid及65歲以上長者使用的Medicare。投保人實際支付的保費，仍取決於年齡、居住地、保單種類及聯邦補助資格。