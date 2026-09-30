福爾喜護理及康復中心中秋聯歡 月圓人團圓 溫情暖夕陽

胡惠霞與華人社區各舞蹈隊表演人員合影

月圓情濃，歡樂相聚。在中秋佳節來臨之際，為增進長者之間的交流與感情，9月22日下午，福爾喜護理及康復中心（ECHELON Care & Rehabilitation Center）餐廳內隆重舉行中秋聯歡會，本次聯歡面向所有的住戶及家屬開放。華人區主任胡惠霞（Grace Kong）及中心總經理Sam Atlas、總部副總裁Dassy與工作人員及社區嘉賓歡聚一堂，共慶中秋佳節，在歡聲笑語中感受節日的溫暖與團圓。

下午二點，聯歡會正式拉開帷幕。活動現場佈置得喜氣洋洋，處處洋溢著濃厚的中秋節日氣氛。長者們歡聚一堂，互致節日問候，共話家常，共同分享團圓的喜悅。

表演節目精彩紛呈。費城協勝公會元老陳姿帶領協勝五一、歡樂、富貴、快樂舞蹈隊、中華基督教會米利暗姐妹們，表演了精彩的腰鼓舞、長扇舞等, 文流太極隊（Wen Flow Tai Chi）表演了5類各式太極功夫，給現場耆老們帶來了活力與熱情。當熟悉的音樂旋律響起，歌聲悠揚、舞姿優美，現場掌聲不斷，整個會場充滿歡快祥和的氣氛。

胡惠霞在致辭中向大家送上誠摯的中秋祝福，並感謝表演義工們及各界人士一直以來對中心工作的支援與參與。她表示，中秋節是中華民族重要的傳統節日，「月圓、人圓、家團圓」寄託著人們對幸福生活的美好嚮往。老人中心一直致力於為長者提供交流、娛樂和學習的平臺，希望通過舉辦豐富多彩的節慶活動，讓長者們老有所樂、老有所學、老有所為，擁有更加充實、健康和快樂的晚年生活。

總經理Sam Atlas表示，華人的傳統習俗是美國各族裔習俗重要的組成部分，福爾喜中心非常重視華人的傳統節日，每逢中國的春節及中秋佳節，福爾喜都會舉行慶祝活動，讓老人們感受到家一樣的溫暖，希望大家盡情歡樂，共度愉快時光。

表演結束，中心為與會人士及耆老們準備了豐富的中式美食及香甜的水果和月餅，表達對長者的關懷和祝福。一份份月餅不僅承載著濃濃的節日情誼，也寄託著中心對耆老們健康、幸福生活的美好祝願。

此次中秋聯歡會不僅為長者們帶來了歡樂，也進一步增強了中心員工之間的凝聚力和歸屬感。大家在皎潔明月的美好寓意中，共同祝願家人平安、身體健康、生活幸福。

月圓情濃，歡樂相聚。中秋聯歡會在一片溫馨祥和的氣氛中圓滿結束，眾人共同期待下一次溫馨相聚。