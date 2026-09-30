費城協勝公會中秋聯歡會 僑社歡聚共慶團圓

協勝公會統一部職員合影。左8、5、11分別為陳姿、張德瑞、陳揚文

金秋送爽，月滿中秋。為慶祝一年一度的中秋佳節，弘揚中華民族傳統文化，增進會員之間的情誼，9月22日，協勝公會在君豪自助餐廳舉行中秋聯歡會，會員及社區僑領、嘉賓歡聚一堂，共賞明月，共敘鄉情，現場洋溢著喜慶、溫馨、團圓的節日氣氛。

當晚君豪餐廳內張燈結彩，大紅燈籠高高掛起，五彩燈飾交相輝映，月餅飄香，笑語盈盈。協辦潘振泉擔任司儀，宣佈聯歡宴會正式開始後，協勝公會主席張德瑞、陳揚文首先分別致歡迎詞，向全體會員、家屬及來賓致以誠摯的節日問候和美好祝福。他們表示，中秋節是中華民族的重要傳統節日，象徵著團圓、和諧與感恩。協勝公會多年來秉持團結互助、服務僑胞的宗旨，今後將繼續舉辦更多文化活動，凝聚僑心，傳承中華文化，促進僑社繁榮發展。

隨後，協勝元老陳姿致辭，特別感謝了君豪總裁劉德榕長期以來對協勝公會及社區各大活動的大力支持與付出，贏得了眾人熱烈的掌聲。她回顧了協勝公會的發展歷程，感謝前輩們為公會打下的堅實基礎，勉勵年輕一代積極參與會務，傳承公會團結友愛、守望相助的優良傳統。與會嘉賓也紛紛向協勝公會全體同仁送上中秋祝福，並高度贊揚公會在服務社區、聯絡僑胞方面所作出的貢獻。

文藝表演環節精彩紛呈。社區文藝愛好者先後表演了合唱、獨唱、粵曲等節目，五一、歡樂、開心、富貴、彩虹、快樂、好心情等舞蹈隊帶來了歡快的集體舞，《月亮代表我的心》《但願人長久》《花好月圓》等經典歌曲輪番響起，引起在場嘉賓的強烈共鳴，現場歡呼聲此起彼伏，洋溢著歡樂與欣喜。

席間，大家舉杯互賀，暢談往昔歲月，共話僑社發展。公會還特意為來賓派發了了中秋月餅，表達對來賓的敬重與關愛。不少會員表示，每逢佳節，協勝公會都組織聯歡活動，讓大家感受到「家」的溫暖和僑社的凝聚力，真正體現了「月圓人團圓」的美好情誼。

宴會尾聲，與會嘉賓合影留念，互道中秋祝福。此次中秋聯歡宴會不僅讓會員們感受到濃厚的節日氛圍，也進一步增強了協勝公會的凝聚力和向心力，展現了僑社團結和諧、敬老尊賢、傳承文化的良好風貌。陳姿表示，未來將繼續舉辦各類文化聯誼活動，服務僑胞，凝聚僑心，為僑社的繁榮與和諧貢獻力量。