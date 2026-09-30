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費城僑胞華盛頓熱烈歡迎習近平主席訪美

費城訊／圖文：彭林
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大費城僑學界熱烈歡迎習近平主席訪美。
大費城僑學界熱烈歡迎習近平主席訪美。

9月23-25日，中國國家主席習近平應美國總統特朗普邀請抵達華盛頓，開始對美國進行國事訪問。習近平主席此次訪問受到中美兩國及國際社會廣泛關注。9月22日，大費城僑學界華人社團聯席會議、賓州華人僑團聯盟組織各界華人華僑逾千人從費城出發，前往華盛頓參加歡迎活動，以熱情洋溢的方式表達對習近平主席訪美的歡迎和期待。

習近平主席抵達華盛頓安德魯斯空軍基地時，美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭到機場迎接。習近平主席隨後乘車前往下榻飯店，沿途有眾多華僑華人和留學生代表聚集兩旁，揮舞中美兩國國旗，熱烈歡迎習近平主席到訪。

此次赴華盛頓參加歡迎活動，體現了大費城華僑華人對中美關係發展的關注，以及對中美兩國人民友好交流合作的美好願望。大費城僑學界華人社團聯席會議秘書長吳日強表示，華僑華人長期生活、工作在美國，是中美民間交流的重要參與者和見證者。大家希望通過積極參與中美兩國之間的友好交流活動，增進彼此瞭解與友誼，為推動民間友好、促進交流發揮積極作用。

賓州華人僑團聯盟秘書長林應章表示，和平、友好、合作是廣大華僑華人的共同願望。無論身在費城、華盛頓還是美國其他地區，華僑華人都十分關注中美關係發展，希望兩國加強溝通交流，擴大經貿、人文、教育、科技等領域的合作，讓中美兩國人民從友好交流與合作中獲得更多福祉。

習近平主席在抵達華盛頓後發表書面講話，向美國人民致以誠摯問候和良好祝願。他表示，中美兩國人民長期友好交往，雙方利益深度交融，兩國應該成為夥伴而不是對手。習近平主席表示期待同特朗普總統就中美關係及世界局勢等重大問題深入交流，並期待同美國各界人士廣泛接觸、厚植友誼。

此次費城僑胞赴華盛頓參加歡迎活動，是大費城華僑華人積極參與中美民間交流的一次體現。大家表示，將繼續發揮橋梁和紐帶作用，推動中美兩國人民之間的相互瞭解與友誼，為促進中美民間友好交流、推動社區和諧發展貢獻力量。

費城各界僑團歡迎習近平主席訪美。
費城各界僑團歡迎習近平主席訪美。

費城各界僑團歡迎習近平主席訪美。
費城各界僑團歡迎習近平主席訪美。

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