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遭ICE關押錯過畢典 新澤西州少女獲專屬典禮

編譯陳韻涵／綜合報導
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18歲的艾麗雅德娜．倫巴(Ariadna Zumba)年幼時隨父母來美，今年春季遭聯邦移民及海關執法局(ICE)拘留而中斷學業、錯過校方舉辦的畢業典禮；獲釋後，她努力彌補落後的學業進度並取得文憑，並在議員及社區人士的努力下，參加了一場專屬於她的畢業典禮。

新澤西州新聞NJ.com報導，8月中旬一個周五，倫巴身穿橘色學士服走過紅毯，在親友與支持者的掌聲中拭淚並領取畢業證書，她是當天橘高(Orange High School)唯一的畢業生。

倫巴幼年從西班牙隨家人來美，今年4月9日至6月1日遭ICE拘留在新澤西州德萊尼廳(Delaney Hall)拘留所；她被拘留期間，遭拘留的群眾發起絕食抗議，設施外也發生抗議民眾與執法人員衝突。

倫巴遭拘留後，不僅課業進度落後，更錯過了與同儕好友一起的畢業典禮。

新州聯邦眾議員麥克伊弗(LaMonica McIver)是多位曾探視倫巴並為釋放她奔走的民主黨官員之一，她在典禮上致詞時表示，「今天，我們見識到，整個社區同心協力能造就的一切，我為這位堅持不懈的年輕女性感到無比驕傲，她所經歷的一切並不容易，但她做到了。」

倫巴形容，拘留所的食物發霉、部分人員態度惡劣、醫療不足且環境擁擠。她說：「他們似乎就喜歡看我們受苦。」

倫巴因為被轉往離家很遠的拘留設施而徹夜難眠，所幸同房拘留者相互扶持，助她撐過低潮。

6月1日獲釋後，她善用時間完成暑期課程並取得高中文憑，8月底錄取艾塞克斯郡學院(Essex County College)，秋季將開始主修社會科學，未來盼轉入蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)攻讀法學院。

倫巴目前並未面臨遣返，明年1月將與ICE再度面談；她表示，這段經歷讓她更堅定未來成為移民律師的志向。

精華 FAQ

  • 她在今年4月9日至6月1日被ICE拘留，期間學業中斷、無法參加學校安排的畢業典禮，因此錯過了與同學共同慶祝的時刻。

  • 6月1日獲釋後，倫巴利用暑期時間加緊完成課程，最後順利取得高中文憑，並在8月底獲錄取艾塞克斯郡學院，準備秋季入學。

  • 多位民主黨官員與社區人士共同奔走，包含新州聯邦眾議員麥克伊弗曾探視並協助施壓，最後促成她在支持者陪伴下舉行專屬畢典。

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