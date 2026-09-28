迎習近平 賓州華人僑團聯盟數千人赴華府
中國國家主席習近平對美國進行國事訪問，此次訪問受到美國華人華僑高度關注，來自賓州、大費城、華府、紐約、洛杉磯、南加州、猶他州等地數千人趕赴華府，以不同方式歡迎習近平到訪。
由賓州華人僑團聯盟旗下社團組織的逾千名民眾，日前從賓州各地前往白宮附近，手持中美兩國國旗及歡迎橫幅。聯盟執行主席丁彬彬、李東閩表示，中美關係是世界重要雙邊關係之一，期盼習近平此次訪美能進一步推動兩國關係健康穩定發展。費城72建材公司總裁余強也連夜從佛州趕回參加活動。
來自猶他州的謝穎則帶領一群學習中文的美國學生及家長參與。據介紹，這些學生自小學一年級開始學習中文，並曾兩度與習近平通信，此次得知習近平訪美，特別前來感受中美高層交流的重要時刻。
歡迎隊伍分布在華府通往白宮的多個路口及街道，民眾揮舞中美兩國國旗，高喊歡迎口號並演唱歌曲，現場氣氛熱烈；同時也有少數反對者在現場表達不同意見。
多位參與活動的僑胞表示，遠道前來不僅是歡迎習近平訪美，也希望兩國元首透過對話加強溝通、增進互信、管控分歧並擴大合作。他們表示，穩定的中美關係與在美華人的生活息息相關，也有利於兩國民間、經貿、教育及文化交流，期盼雙方推動兩國關係朝穩定、可持續方向發展。
主要是賓州華人僑團聯盟旗下社團組織，動員逾千名民眾前往白宮附近參與歡迎活動，並與其他地區的華人共同表達對習近平訪美的關注與支持。 文中提到，來自大費城、華府、紐約、洛杉磯、南加州、猶他州等地的數千人也趕赴華府，以不同方式參與歡迎活動，顯示關注範圍相當廣泛。 參與僑胞希望兩國元首透過對話增進互信、管控分歧並擴大合作，也認為穩定的中美關係與在美華人生活及經貿、教育、文化交流密切相關。
精華 FAQ
主要是賓州華人僑團聯盟旗下社團組織，動員逾千名民眾前往白宮附近參與歡迎活動，並與其他地區的華人共同表達對習近平訪美的關注與支持。
文中提到，來自大費城、華府、紐約、洛杉磯、南加州、猶他州等地的數千人也趕赴華府，以不同方式參與歡迎活動，顯示關注範圍相當廣泛。
參與僑胞希望兩國元首透過對話增進互信、管控分歧並擴大合作，也認為穩定的中美關係與在美華人生活及經貿、教育、文化交流密切相關。
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