迎習近平 賓州華人僑團聯盟數千人赴華府

賓州華人僑團聯盟到華府歡迎中國國家主席習近平到訪。(記者劉偉／攝影)

中國國家主席習近平 對美國進行國事訪問，此次訪問受到美國華人華僑高度關注，來自賓州 、大費城、華府 、紐約、洛杉磯、南加州、猶他州等地數千人趕赴華府，以不同方式歡迎習近平到訪。

由賓州華人僑團聯盟旗下社團組織的逾千名民眾，日前從賓州各地前往白宮附近，手持中美兩國國旗及歡迎橫幅。聯盟執行主席丁彬彬、李東閩表示，中美關係是世界重要雙邊關係之一，期盼習近平此次訪美能進一步推動兩國關係健康穩定發展。費城72建材公司總裁余強也連夜從佛州趕回參加活動。

來自猶他州的謝穎則帶領一群學習中文的美國學生及家長參與。據介紹，這些學生自小學一年級開始學習中文，並曾兩度與習近平通信，此次得知習近平訪美，特別前來感受中美高層交流的重要時刻。

歡迎隊伍分布在華府通往白宮的多個路口及街道，民眾揮舞中美兩國國旗，高喊歡迎口號並演唱歌曲，現場氣氛熱烈；同時也有少數反對者在現場表達不同意見。

多位參與活動的僑胞表示，遠道前來不僅是歡迎習近平訪美，也希望兩國元首透過對話加強溝通、增進互信、管控分歧並擴大合作。他們表示，穩定的中美關係與在美華人的生活息息相關，也有利於兩國民間、經貿、教育及文化交流，期盼雙方推動兩國關係朝穩定、可持續方向發展。

猶他州歡迎隊伍。(記者劉偉／攝影)

福建鄉親熱烈歡迎中國國家主席。(記者劉偉／攝影)

左七、八為賓州華人僑團聯盟主席丁彬彬、李東閩。(記者劉偉／攝影)

南加歡迎隊伍。(記者劉偉／攝影)

紐約歡迎隊伍。(記者劉偉／攝影)

歡迎群眾擠滿通往白宮的多個路口、街道，氣氛熱烈。(記者劉偉／攝影)