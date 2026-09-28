二連冠 匹茲堡機場奪全美2027年度機場

賓州匹茲堡國際機場(Pittsburgh International Airport)獲航空刊物「航空運輸世界」(Air Transport World，ATW)評選為2027年度機場。(匹茲堡機場官方臉書)

賓州 匹茲堡國際機場(Pittsburgh International Airport)獲航空刊物「航空運輸世界」(Air Transport World，ATW)評選為2027年度機場，成為首座兩度獲得此項殊榮的美國機場。

PennLive.com報導，匹茲堡國際機場2025年11月啟用新航廈後，新航廈設計簡化了旅客及航空公司的作業流程，ATW指出該機場在航空公司合作關係、擴張航空網，以及投資科技永續發展、旅客體驗，都是獲獎的重要原因。新航廈更加現代化，取代了機場老舊的地面設施，擴大了餐飲及零售選擇，設有戶外露台，並納入無障礙設施。該航廈已取得LEED金級認證，並獲得多項獎項及肯定，包括入選2026年凡爾賽獎(Prix Versailles)「全球最美機場」。

ATW總編輯沃克(Karen Walker)表示：「匹茲堡機場創新且充滿活力的領導團隊，已經徹底改造機場，讓它在許多方面都脫穎而出，包括客戶體驗、尖端科技運用、永續發展。我衷心恭喜他們獲得這項實至名歸的榮譽。」

匹茲堡國際機場執行長卡索蒂斯(Christina Cassotis)表示，這項肯定反映出機場致力於支持航空公司拓展業務，「我們的航空公司合作夥伴是一切工作的核心。我們專注於打造基礎設施、營運環境，旅客體驗，讓航空公司能夠擴大航空網，並讓匹茲堡與全球更多目的地建立連結。」

近年來該機場大幅擴展國際線連結，飛往歐洲的座位數已從2016年的24192個增加至2026年的97582個，成長303%。英國航空(British Airways)於2019年開通匹茲堡與倫敦之間的直飛航班；冰島航空(Icelandair)則於2024年開通飛往雷克雅維克(Reykjavik)的航線；愛爾蘭航空(Aer Lingus)於2026年5月開通飛往都柏林(Dublin)的航線。

匹茲堡國際機場將於今年稍晚在義大利舉行的頒獎典禮上正式接受這項榮譽。該機場2017年首次獲此獎項，也是首座獲獎的美國機場，當時肯定其在失去全美航空(US Airways)後成功扭轉局勢的表現，在兩年內幾乎將直飛目的地數量增加一倍。

賓州匹茲堡國際機場(Pittsburgh International Airport)獲航空刊物「航空運輸世界」(Air Transport World，ATW)評選為2027年度機場。(匹茲堡機場官方臉書)