廉航微風航空進駐新州 59元飛南卡佛州

廉航 微風航空(Breeze Airways)周末在新澤西州特倫頓-默瑟機場(Trenton-Mercer Airport)開始營運，提供旅客59元起的低價航班，飛往南卡羅來納州 和佛羅里達州等地，為當地旅客增添新選擇。

根據NJ.com網站報導，Breeze Airways於9月20日在默瑟郡機場開始營運，為新澤西旅客提供前往南卡羅來納州和佛羅里達州的新航線，優惠單程票價59元起。首航包括周四和周日飛往南卡羅來納州查爾斯頓(Charleston)的直飛航班以及飛往佛羅里達州羅德岱堡(Fort Lauderdale)的BreezeThru服務。BreezeThru可讓乘客在航班表定停靠期間留在同一架飛機上，無需換機。接下來還會有更多新航點。

飛往佛羅里達州維洛海灘(Vero Beach)的直飛服務，預定2026年9月30日開始推出，至於飛往佛羅里達州麥爾斯堡(Fort Myers)的直飛航班則預計2027年1月8日開通，這些航線的優惠單程票價從89元起。

Breeze Airways是由航空企業家大衛·尼爾曼(David Neeleman)創立，營運超過300條全年和季節性航線，服務美國、墨西哥、中美洲和加勒比海地區的城市。