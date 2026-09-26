費城亞裔蔬果店欠租 鄰居餐廳募款相挺

費城Rittenhouse廣場附近小型蔬果店Sue's Produce，因積欠約3.2萬元租金面臨驅逐，社區發起募款。(Sue's Produce官網)

費城 Rittenhouse廣場附近小型蔬果店Sue's Produce，因積欠約3.2萬元租金 面臨驅逐，社區發起募款，米其林餐廳也計畫舉辦慈善晚宴相挺。

「費城問詢報」(Inquirer)報導，長期立足Rittenhouse廣場的Sue's Produce位於18街，是餐館、精品店與大品牌林立的零售區中少數的小型雜貨店。店主申美子(Tina Shin，音譯)自製的韓國料理是招牌。但由於Sue's積欠租金，申女的兒子James上周發起GoFundMe募款後，鄰居紛紛伸出援手。

James說，他最後得知的情況是母親積欠約3.8萬元租金，因此募款目標設為4萬元。房東薩萬(Diaa Sawan)表示，目前欠租約3.2萬元。薩萬說，這家店通常積欠三、四個月租金，「我們一直很有耐心，我和家人其實是在給他們機會。」被問到是否可能聲請驅逐，薩萬說有可能，「幾年下來，我別無選擇，因為我們有房貸要付。」

附近米其林餐廳Her Place Supper Club的主廚阿曼達舒爾曼(Amanda Shulman)也慷慨相助，她宣布10月16日將舉辦韓式慈善晚宴，收益則捐給Sue's，目標募得1萬元。

37歲的James說問題是逐漸累積的。母親生意開銷大，加上經濟放緩，最終積欠租金。

63歲的申女有數十年食品業經驗。她1980年代末從韓國來美，2012年接手親戚的Sue's，當時月租約5000元，如今漲到1.2萬元。隨著蔬果銷售下滑、成本上升，申女愈來愈依賴熟食韓國料理。疫情後她從泡菜開始，再做紫菜飯捲(kimbap)，需求成長到一天40捲。她並陸續增加韓式小菜等菜色並上網自學。

他說，對母親最大的鼓勵是客人說，「妳的食物最棒，妳的韓國料理真的很好吃」。