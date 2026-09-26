新州AI數據中心違規發電挨罰 環團促停運
新澤西州最大人工智慧(AI)數據中心開發商DataOne，在坎伯蘭郡(Cumberland County)園區未經許可安裝並運行62台發電機，違反新州「空氣污染管制法」(Air Pollution Control Act)，新州環境保護廳22日對該公司處以107萬元罰款，創該州數據中心最高罰款紀錄。
DataOne被要求申請相關許可，否則須停用發電機，但州府並未下令關閉數據中心。新州環保倡議組織New Jersey Sierra Club認為處罰不足，要求DataOne在取得必要許可前停止營運，並指未經許可的發電設備使附近居民面臨空氣污染風險。
非營利新聞機構Floodlight調查揭露，每台發電機可產生1982千瓦電力，是州府許可標準50倍以上。燃燒天然氣會排放氮氧化物及一氧化碳等污染物，可能加重氣喘及心血管疾病等健康風險。
DataOne不同意罰款，但表示將申請相關許可，並計畫以燃料電池取代臨時發電機，作為永久供電系統。
DataOne計畫在瓦恩蘭(Vineland)東部一處廢棄沙礦興建260萬平方呎數據中心，預計年底完工，用電需求約350兆瓦，相當於一座小城市。
該中心由AI基礎設施公司Nebius營運，Nebius已與微軟(Microsoft)簽訂五年協議，利用該中心提供AI運算能力。附近居民則持續抱怨施工噪音，部分居民已提告，指工程影響生活並造成房屋貶值。
因為該公司在坎伯蘭郡園區未經許可安裝並運行62台發電機，違反新州空氣污染管制法，因此被州環保廳處以107萬元罰款。 New Jersey Sierra Club認為罰則不足，要求DataOne在取得必要許可前先停止營運，並強調未經許可的發電設備可能讓附近居民暴露於空氣污染風險。 DataOne計畫在瓦恩蘭興建260萬平方呎數據中心，預估用電約350兆瓦，並由Nebius營運、供微軟AI運算使用；但施工噪音、房價與污染疑慮已引發居民提告。
精華 FAQ
因為該公司在坎伯蘭郡園區未經許可安裝並運行62台發電機，違反新州空氣污染管制法，因此被州環保廳處以107萬元罰款。
New Jersey Sierra Club認為罰則不足，要求DataOne在取得必要許可前先停止營運，並強調未經許可的發電設備可能讓附近居民暴露於空氣污染風險。
DataOne計畫在瓦恩蘭興建260萬平方呎數據中心，預估用電約350兆瓦，並由Nebius營運、供微軟AI運算使用；但施工噪音、房價與污染疑慮已引發居民提告。
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