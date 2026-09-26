我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比爾蓋茲警告：AI若落入惡人之手 將足以殺死10億人

白宮公布川習會成果 美中互降300億美元商品關稅 未提台灣

新州AI數據中心違規發電挨罰 環團促停運

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新州環保倡議組織Food & Water Watch，要求關閉數據中心。(Foo...
新州環保倡議組織Food & Water Watch，要求關閉數據中心。(Food & Water Watch官方臉書)

新澤西州最大人工智慧(AI)數據中心開發商DataOne，在坎伯蘭郡(Cumberland County)園區未經許可安裝並運行62台發電機，違反新州「空氣污染管制法」(Air Pollution Control Act)，新州環境保護廳22日對該公司處以107萬元罰款，創該州數據中心最高罰款紀錄。

DataOne被要求申請相關許可，否則須停用發電機，但州府並未下令關閉數據中心。新州環保倡議組織New Jersey Sierra Club認為處罰不足，要求DataOne在取得必要許可前停止營運，並指未經許可的發電設備使附近居民面臨空氣污染風險。

非營利新聞機構Floodlight調查揭露，每台發電機可產生1982千瓦電力，是州府許可標準50倍以上。燃燒天然氣會排放氮氧化物及一氧化碳等污染物，可能加重氣喘及心血管疾病等健康風險。

DataOne不同意罰款，但表示將申請相關許可，並計畫以燃料電池取代臨時發電機，作為永久供電系統。

DataOne計畫在瓦恩蘭(Vineland)東部一處廢棄沙礦興建260萬平方呎數據中心，預計年底完工，用電需求約350兆瓦，相當於一座小城市。

該中心由AI基礎設施公司Nebius營運，Nebius已與微軟(Microsoft)簽訂五年協議，利用該中心提供AI運算能力。附近居民則持續抱怨施工噪音，部分居民已提告，指工程影響生活並造成房屋貶值。

精華 FAQ

  • 因為該公司在坎伯蘭郡園區未經許可安裝並運行62台發電機，違反新州空氣污染管制法，因此被州環保廳處以107萬元罰款。

  • New Jersey Sierra Club認為罰則不足，要求DataOne在取得必要許可前先停止營運，並強調未經許可的發電設備可能讓附近居民暴露於空氣污染風險。

  • DataOne計畫在瓦恩蘭興建260萬平方呎數據中心，預估用電約350兆瓦，並由Nebius營運、供微軟AI運算使用；但施工噪音、房價與污染疑慮已引發居民提告。

新澤西州 新州

上一則

「東北風暴」襲美東 紐約州、新州進緊急狀態

下一則

9個月產200多篇論文 芝大教授AI助攻惹議

延伸閱讀

嚴管數據中心 地方控制權大增

嚴管數據中心 地方控制權大增
州長霍楚推進AI安全法 擬研究「緊急關閉機制」

州長霍楚推進AI安全法 擬研究「緊急關閉機制」
防洪申報疑違規 班森賀遊民所再卡關

防洪申報疑違規 班森賀遊民所再卡關
AI之都踩煞車 舊金山擬暫停新建資料中心45天

AI之都踩煞車 舊金山擬暫停新建資料中心45天

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
尹集憲(左)、尹集成(右)與舊金山前市長布里德(中)交談。（本報檔案照）

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

2026-09-22 14:23
美國新聞與世界報導曾經連續15年將普林斯頓大學列為全美排名第一大學，但最新排名顯示，今年麻省理工學院(圖)躍居第一名，普林斯頓大學跌至第二。(美聯社)

「全美第1大學」換人了 麻省理工擠下15年冠軍普林斯頓

2026-09-22 19:44
緬因州捕獲的母青蟹有大量的卵。(美聯社)

歐洲青蟹氾濫 北美海域生態遭殃 吃蟹消滅牠？得鼓勵漁民捕撈

2026-09-23 02:22
圖為2024年2月13日，在加州德納角（Dana Point）沿著景觀大道（Scenic Drive）的豪宅，因受到暴雨的影響，有房屋緊鄰著一處山體滑坡。美聯社

海灘侵蝕 海景豪宅快落海…屋主砌牆擋海水引爆爭議

2026-09-18 11:34
遭白宮封殺的MS NOW記者希雅德(Vaughn Hillyard)21日在白宮外播報。歐新社

福斯等4大電視台暫停採訪川普 聲援CNN捍衛新聞自由

2026-09-21 15:19

超人氣

更多 >
張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休
布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級
王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了