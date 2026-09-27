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時代雜誌500大學排行榜 新州17校入榜

編譯周芳苑／綜合報導
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普林斯頓大學為新州排名第一的大學。(普林斯頓大學官方臉書)
普林斯頓大學為新州排名第一的大學。(普林斯頓大學官方臉書)

「時代」(Time)雜誌公布第一屆「美國最佳大學」(America's Best Colleges)排行榜，新澤西州共17所入選全美500強大學，普林斯頓大學(Princeton University)領先，位居全美第四。

位於加州的史丹佛大學(Stanford University)榮登全美榜首，緊追其後的依序是麻州的麻省理工學院(MIT)、位於南加州的哈維穆德學院(Harvey Mudd College)、普林斯頓大學、以及位於密西根州的密西根大學安娜堡分校(Michigan-Ann Arbor)。

根據時代雜誌公佈的排行榜，新州共有四所大學躋身全美前100名。

史帝文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)在新州排名第二、全美排名第30，其後依序是新澤西理工學院(New Jersey Institute of Technology)全美排名第95、新澤西學院(The College of New Jersey)排名第99。

羅格斯大學(Rutgers University)全美排名第157。「美國新聞與世界報導」(U.S. News and World Report) 將州立大學各校區分別排名，「時代」雜誌則是將羅格斯大學視為單一個體進行排名。

「時代」雜誌這項年度大學排名與數據公司Statista合作，旨在選出學生成果、學習環境和校園吸引力這三方面表現卓越的大學。在其排名方法下，學生成果占學校總分的75%、學習環境15%、校園吸引力10%。

精華 FAQ

  • 榜首由位於加州的史丹佛大學拿下，第二名是麻省理工學院，第三名為哈維穆德學院，普林斯頓大學則排名第4，顯示頂尖名校競爭相當激烈。

  • 根據時代雜誌公布的結果，新澤西州共有17所大學進入全美500強，且其中有4所大學躋身全美前100名，整體表現相當亮眼。

  • 新州表現最好的普林斯頓大學全美第4，史帝文斯理工學院居全州第2、全美第30，新澤西理工學院第95，新澤西學院第99，羅格斯大學則排第157。

新州 密西根州 加州

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