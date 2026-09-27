名校光環管用？波城徵才更重經驗 但文憑有助爭取面試

名校背景仍可能幫助求職者取得面試機會。(pexels)

波士頓 名校林立，約55%居民擁有學士以上學位，但求職時，名校文憑還有多少分量？徵才專家指出，企業如今愈來愈重視實際經驗、專業能力及軟實力，畢業學校未必是錄取關鍵。

波士頓地區擁有哈佛大學(Harvard University)、麻省理工學院 (MIT )、塔夫茨大學(Tufts University)、東北大學(Northeastern University)等知名學府，也有愛默生學院(Emerson College)、溫特沃斯理工學院(Wentworth Institute of Technology)、西蒙斯大學(Simmons University)及柏克理音樂學院(Berklee College of Music)等院校。

部分職業仍有明確學歷門檻。醫師須完成專業教育並取得執照；麻州公立學校教師須具備學位及州政府核發的執照；律師也須完成法律教育。電工、房地產經紀人等雖不一定要求大學學位，仍須符合州政府證照規定。

但對沒有法定學歷要求的工作，企業正逐漸淡化文憑的重要性。波士頓EdgeBeam Wireless執行長克萊姆森(Conrad Clemson)表示，公司希望招募「頂尖人才」，但並非每個職位都要求大學學歷，面試時通常也不特別看重求職者的大學成績(GPA)。

公司更在意求職者過去的成果、價值觀，以及能否與同事合作。克萊姆森指出，一個人即使是「房間裡最聰明的人」，也未必是理想同事。

不過，不同職位對學歷要求仍有差異。雲端系統工程師、資料分析師、資料庫架構師及軟體開發人員，雇主通常偏好至少擁有學士學位，有些甚至青睞碩士；但實際技術與工作能力仍可能比學位本身重要。

畢業於哪所大學，也未必是最後決勝關鍵。MIT文憑可能比其他學校更具知名度，但如果求職者的技能和經驗符合職缺要求，雇主仍可能將不同學校畢業生放在相近條件下評估。與職務直接相關的工作經驗，往往才是重要資格。

不過，名校背景仍可能幫助求職者取得面試機會。例如招聘主管與求職者畢業於同一所學校，共同校友背景可能迅速建立熟悉感；親友、前同事或業界人士推薦，也可能產生類似效果。但過度依賴校友及人脈，也可能造成團隊過度同質化。

LinkedIn 2025年資料顯示，美國高階主管認同成功職涯必須具備大學學位者已不到一半。隨著科技快速改變工作內容，實際經驗有時比多年前取得的文憑更具價值。

不過，大學學歷仍具有經濟效益。整體而言，大學畢業者一生收入通常較高、失業機率較低，也較可能享有退休金、帶薪休假及醫療保險等福利；名校更能提供校友網絡及工作機會。