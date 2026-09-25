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聯邦改變糧券分攤費用 賓州1年恐多付4億元

編譯陳韻涵／綜合報導
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賓州即將面臨「聯邦營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，簡稱SNAP)改革所帶來的沉重財政壓力；賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)辦公室透露，川普政府將分兩階段，大幅調整俗稱「糧食券」(food stamp)的成本分攤機制，一年後，賓州恐怕必須多付4億元。

費城詢問報」報導，SNAP改革第一階段將於10月1日啟動，屆時各州須負擔SNAP行政管理費用的75%，終結行政成本聯邦與州政府各半分攤的數十年慣例。

第二階段預計於一年後上路，川普政府將要求各州首度分擔部分「福利金」本身的費用，賓州每年約收到40億元的SNAP福利金，屆時恐須負擔高達4億元。

夏皮洛的發言人蘿西．拉普斯基(Rosie Lapowsky)表示，「賓州的州預算無法彌補聯邦SNAP資金遭到的巨額削減，這些削減將把成本轉嫁到各州身上，且可能讓饑餓的州民無法獲得糧食援助。」

聖約瑟夫大學(St. Josephs University)社會學者瑪麗亞．凱法拉斯(Maria Kefalas)認為，讓各州承擔更多財政負擔是「災難性的」，這將迫使各州祭出更嚴格的資格審查、削減福利，「將民眾排除在SNAP之外，這項法案的設計，就是要把削減安全網計畫的責任，從聯邦政府轉嫁給各州，如今州政府反而會要當壞人」。

無黨派行政機關賓州獨立財政辦公室(IFO)分析預算數據發現，原本聯邦與州政府各負擔約2億5000萬元行政費用，但9月30日後，賓州每年恐須多支付1億2500萬元；賓州社福廳新聞秘書克瓦利納(Brandon Cwalina)表示，因應部分漲幅，夏皮洛已在州預算中編列8700萬元。

白宮發言人凱利(Anna Kelly)為SNAP改革辯護，稱川普政府「確保這些計畫能永續運作，為真正需要的美國人強化SNAP」，形容新的成本分攤措施「合理」。

精華 FAQ

  • 改革分成兩階段：10月1日起，州政府要負擔75%的行政費；一年後，州府還得分擔部分福利金本身，改變過去聯邦與州各半分攤的模式。

  • 依分析，賓州原本約負擔2億5000萬元行政費，之後每年恐多付1億2500萬元；若再分擔福利金，全年支出可能再增加約4億元。

  • 州府認為預算難以吸收聯邦削減，恐把成本轉嫁給各州並影響糧援；學者則警告這會迫使州政府收緊資格、削減福利，讓更多人被排除在外。

賓州 費城 川普

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