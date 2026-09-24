波城華埠逾30地下賭場 長者恐沉迷陷危機

波士頓華人聚居地區曾查獲22台老虎機(示意圖)。(pexles)

波士頓華埠 非法賭博問題引發關注。根據當地居民估計，華埠範圍內目前可能有超過30家非法賭場。社區人士指出，不少顧客是年長者，他們最初踏進這些場所未必純粹為了賭博，而是希望有人陪伴、打發時間；但原本的消遣可能逐漸演變成沉迷，也讓經常出入的長者面臨財務及人身安全風險。

「波士頓環球報」(Boston Globe)日前深入報導華埠地下賭博現象，居民所稱的規模已引起外界對非法賭場的關注。需要注意的是，「超過30家」是報導引述居民的估計，並非警方公布的統計。

非法賭場問題並非只是傳聞。麻州檢察長辦公室資料顯示，2025年10月，兩名經營無照地下賭場的被告認罪，其中一處賭場位於華埠牛津街(Oxford Street)，另一處位於昆西(Quincy)。執法人員調查期間，從相關場所查獲22台老虎機、14萬1000元現金，以及價值約600萬元的未繳稅香菸。

波士頓市議會今年開始關注相關問題，而負責華埠的波士頓警察局A-1分局，過去也定期與華埠居民舉行公共安全會議，討論犯罪預防及影響居民生活品質的問題。不過，2024年底公布的相關會議內容主要聚焦一般公共安全，並未特別點名非法賭場。

社區人士指出，華埠部分長者頻繁出入地下賭場，背後問題比單純「愛賭」更複雜。對一些生活圈較小、缺乏社交活動的老人而言，賭場提供了一個可以長時間停留、與其他人接觸的場所。有人最初只是為了找伴、消磨一天時間，但時間久了，娛樂可能變成難以控制的習慣。

麻州大學波士頓分校(UMass Boston)2020年公布的一項研究，也曾探討華人社區賭博與社會經濟壓力、賭博行銷及誘因、家庭環境、心理因素和社交網絡間的關係。波士頓華埠社區中心(BCNC)也曾公開討論賭場及地下賭場對社區造成的影響，以及如何防止問題賭博。

非法賭博在華埠更有長期歷史。聯邦檢察官2013年曾起訴一宗華埠非法賭博案，案件並涉及以暴力手段經營非法賭博生意。

更早之前，華埠地下賭場還曾發生重大血案。1991年1月，一處非法賭場發生行刑式槍擊，造成五名男子死亡。這起案件多年來仍受到聯邦調查局(FBI)追查，2021年FBI再度懸賞3萬元，希望取得相關線索。

不過，這起30多年前的槍擊案與目前華埠地下賭場問題屬不同事件，不能直接視為目前非法賭場涉及暴力的證據。

隨著地下賭場數量及長者沉迷問題受到注意，華埠非法賭博已不只是執法問題，也牽涉老人孤獨、社交需求及問題賭博等公共衛生議題。