我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普親自導覽總統星光大道 拜登變自動簽名筆 習近平笑了

與梅蘭妮亞同框 彭麗媛盤髮穿高跟鞋 3套造型秀「小心思」

想搬家找旺發三十年經驗頂呱呱

新澤西訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

旺發搬家公司是一家政府註冊、提供新州及外州搬運服務的正規公司。公司有20-26尺卡車、專業升降機等設備，並擁有一支品行好、素質佳、服務意識強的工作人員隊伍，為滿足客戶需求為己任，多年來為成千上萬的客戶提供了安全保障的搬家服務，深受客戶好評！

旺發搬家始終貫徹“客戶第一，信譽至上”的經營理念，旺發搬家為客戶提供免費上門估價服務，根據搬運物品及搬遷場地的具體情況，與客戶溝通為你的搬家設計出一套專業安全的搬運方案。在搬運過程中工作人員會特別對地板、牆壁、電梯等設施進行專業保護，避免給客人造成不必要的財物損壞。在物品打包方面，旺發搬家公司細緻入微，會根據每樣物品的不同特點，進行不同層次的專業化打包，確保運輸中的物品能安全平穩。

旺發搬家為你提供全面的服務：精搬鋼琴，拆裝傢俱，專業包裝，清理垃圾，提供私人和商業搬運服務，以及跨州搬運， 精通國粵英語，擁有百萬貨物保險，為你省去後顧之憂！

旺發搬家經驗豐富、服務熱情、價格公道，是您值得信賴的喬遷好幫手！旺發搬家公司服務專線：林先生（中文） 732-882-9162

上一則

西雅圖台灣之夜登場 聚焦新世代台裔認同

下一則

台美15位音樂家華府演出 串起台美文化交流

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
尹集憲(左)、尹集成(右)與舊金山前市長布里德(中)交談。（本報檔案照）

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

2026-09-22 14:23
美國新聞與世界報導曾經連續15年將普林斯頓大學列為全美排名第一大學，但最新排名顯示，今年麻省理工學院(圖)躍居第一名，普林斯頓大學跌至第二。(美聯社)

「全美第1大學」換人了 麻省理工擠下15年冠軍普林斯頓

2026-09-22 19:44
緬因州捕獲的母青蟹有大量的卵。(美聯社)

歐洲青蟹氾濫 北美海域生態遭殃 吃蟹消滅牠？得鼓勵漁民捕撈

2026-09-23 02:22
截至周四，全美柴油平均價格創下新高，每加侖突破6.39美元；普通汽油平均價格則接近4.44美元，較前一天上漲7美分。（路透）

當年拜登 如今川普…從汽油到肉「我幹的」貼紙抗議高價

2026-09-17 15:20
圖為2024年2月13日，在加州德納角（Dana Point）沿著景觀大道（Scenic Drive）的豪宅，因受到暴雨的影響，有房屋緊鄰著一處山體滑坡。美聯社

海灘侵蝕 海景豪宅快落海…屋主砌牆擋海水引爆爭議

2026-09-18 11:34

超人氣

更多 >
垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難
今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒
手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮
美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉
中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫