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中秋喜團圓老吳上海小籠邀您賞明月品美食

新澤西訊
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老吳上海小籠祝願大家中秋佳節快樂，闔家團聚！這家位於金門超市旁的老吳上海小籠店在新州可是人盡皆知，大家都知道多年來菜品質量一直把控嚴格，老吳師父親自坐鎮，在不斷上漲的成本情況下做到薄利多銷，價格親民。

原上海小籠創始人老吳是地地道道的上海人，從事餐館行業40 多年，其小籠包以皮薄、餡大、汁多、味鮮等特點深受新州朋友們的喜愛。顆顆小籠包均是現場手工製作，現點現包現吃確保新鮮，一口一個，一包湯汁正正好好。蟹粉小籠包更是味美鮮香， 歡迎舊雨新知惠顧！

老吳上海小籠無論從食材的甄選、菜式的設計、烹飪、擺盤等都由老吳自己親自把關，老吳說食材的品質是決定菜品口感的重要因素，老吳上海小籠保證所有的食材均新鮮採購，保證品質是老吳這麼多年來始終不變的準則。現除了外賣還開設堂食，每天為朋友們提供各式早點：油條、蔥油餅、南瓜餅、韭菜盒子、蘿蔔絲餅；特色冷盤有大家喜愛的金陵鹽水鴨、上海走地醉雞、五香牛肉、剁椒皮蛋豆腐、涼拌蔥油黃瓜等；風味點心有馳名上海小籠包、蟹粉小籠包、薺菜餛飩、酒釀圓子、八寶飯、紅油抄手、糯米燒麥等，芋泥八寶飯、蔥油拌面、雪菜肉絲麵、榨菜肉絲麵、紅燒獅子頭面、兩面黃、粗炒麵、各種飲品...... 品種繁多，樣樣精緻，口味地道。

老吳上海小籠地理位置優越，位於金門超市旁。堂食外賣均可，就餐環境整潔，停車位充足。營業時間：周日至週四11:30-21:00 ，週五11:30-21:30 （週三休息）；歡迎朋友們前來就餐。電話： 848-200-7580 ；網站： www.shanghaidumplingnj.com ；地址： 879 US-1,Edison, NJ 08817

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