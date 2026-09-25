聯合健康保險新澤西愛迪生亞裔資訊中心盛大開幕

聯合健保全美亞裔市場副總裁羅光甸(左八)、聯合健保聯邦醫療保險與退休業務區域行政總裁(健康計劃) Greg Wright(中)、Edison市長Sam Joshi (左六)、紐約州眾議員金兌鍚(右八)等嘉賓一同為新中心剪彩。

聯合健康保險全新的愛迪生亞裔資訊中心已於9月16日正式開幕。新中心將為新澤西州華人、韓裔及南亞裔社區提供更便利、貼近文化需求的醫療保健支援、健保福利教育及社區資源，協助居民更清楚了解可使用的健康保障與服務。

愛迪生亞裔資訊中心位於新澤西州愛迪生市一號公路561號C2室（561 US Highway 1, Suite C2, Edison, NJ 08817），提供多語言協助與個人化服務，協助居民了解醫療保健福利、保障選項及相關社區資源。

開幕典禮邀請聯合健康保險領導團隊，以及新澤西州的社會賢達出席，共同見證新中心啟用。該中心的成立展現聯合健康保險持續服務Middlesex郡及周邊多元社區的承諾。

新中心將舉辦教育講座、保健與專題研討會，並提供客戶服務支援，協助民眾了解 紅藍卡Medicare、個人及家庭計劃、雇主提供的醫療保險，以及其他健康相關資源。中心客服可使用多種亞洲語言提供協助，讓社區成員能在熟悉、友善且符合文化需求的環境中獲得資訊與服務。

聯合健康保險全美亞裔市場副總裁羅光甸表示：「三十多年來，聯合健康保險一直致力於透過符合文化需求的社區服務、健康教育及個人化支援，服務亞裔社區。全新愛迪生亞裔資訊中心的開幕，進一步體現我們走進社區、以社區成員熟悉的語言提供可信賴支援的承諾。我們期待與社區組織及地方領袖攜手合作，協助新澤西州居民更便利地取得醫療保健資訊與社區資源。」

新澤西州居民可親臨愛迪生亞裔資訊中心，或位於 Palisades Park 的另一家資訊中心，了解保險保障選項或參加教育講座。客戶服務代表可回答問題，並協助民眾連結社區資源及社會服務，包括紅藍卡免保費計劃（MSP）、長者及殘障人士處方配藥補助計劃（PAAD）、長者處方配藥補助計劃(Senior Gold)及低收入家庭能源補助計劃（LIHEAP）。其中，PAAD 與 Senior Gold 為新澤西州政府資助的處方藥援助計劃，可協助符合資格的居民支付處方藥費用。客戶服務代表也可協助已加入聯合健康保險雇主提供計劃的人士檢視福利及資格，並提供文件翻譯服務，包括與醫療保險計劃無關的文件。

目前，聯合健康保險在新澤西州服務超過170萬名會員，州內網絡涵蓋100家醫院，以及超過35,000名醫師及其他醫療服務提供者。如需更多資訊，請瀏覽www.uhcasian.com，或電郵至[email protected]。或親臨聯合健保亞裔資訊中心: 愛迪生 (561 US Highway 1, Suite C2, Edison, NJ 08817；Wick Shopping Plaza內，鄰近大華超市)；博根 (350 Broad Ave., Palisades, NJ 07650）諮詢了解。