費城僑學界慶祝中華人民共和國成立77週年升旗遊行儀式

護旗及禮儀小姐與僑學共同主席們在華埠牌坊前合影，舉橫幅列前排左10為秘書長吳日強。

金秋時節，喜迎國慶。為慶祝中華人民共和國成立77週年，弘揚中華優秀傳統文化，凝聚海外華僑華人的團結力量， 9月20日，大費城僑學界華人社團聯席會議（下簡稱「僑學界」），舉行慶祝中國國慶升旗遊行儀式。僑學界各社團僑領、學生學者，賓州、費城政府官員、各界社會精英人士歡聚一堂，共同參加升旗儀式和慶祝活動。現場五星紅旗迎風飄揚，氣氛莊嚴而熱烈，充分表達了海外華僑華人對祖（籍）國的深厚感情以及對美好生活的共同祝願。

升旗儀式在華埠牌坊下舉行，當天下起了濛濛細雨，但依然無阻僑胞們的愛國熱情。上午11時，各界僑胞手揮中美兩國國旗，歡樂舞團、富貴舞團、崇正會舞隊、南費城腰鼓隊等姐妹們身著節日盛裝，費城福建同鄉聯合會鑼鼓隊敲鑼打鼓，在歡慶的舞獅舞龍中，升旗儀式隆重開始。伴隨著兩國國歌，中美兩國國旗先後緩緩升起，鮮艷的五星紅旗在費城上空迎風飄揚。參加活動的僑胞們肅立致敬，共同唱響國歌，以莊嚴而熱烈的方式慶祝中華人民共和國成立77週年。

秘書長吳日強首先致辭，他表示，七十七載風雨兼程，七十七年春華秋實。新中國成立77年來，在中國共產黨的堅強領導下，全體中華兒女戮力同心、砥礪前行，書寫了從站起來、富起來到強起來的磅礡史詩。今日之中國，經濟實力躍居世界前列，科技創新日新月異，人民生活顯著改善，國際地位空前提升。作為身居海外的中華兒女，為祖國取得的每一項成就感到無比自豪，為中華民族的偉大復興倍感振奮。費城與中國有著深厚的情緣。50年前，費城的僑胞們懷著對祖國的赤子之心，在華埠升起了費城的第一面五星紅旗。近半個世紀以來，費城僑學界每年都堅持舉行國慶升旗儀式，不懼風雨，從未間斷。這一面面冉冉升起的五星紅旗，承載著僑胞對祖（籍）國深深的眷戀與赤誠，也寄託著海外遊子「落地生根、心系桑梓」的家國情懷。他還說，今天的升旗儀式，不只是一場國慶慶典，更是中美民間友好的生動注腳。長期以來，費城僑胞積極融入當地社會，為促進中美兩國在經濟、教育、科技和文化等領域的交流合作發揮了重要的作用。中美關係的未來需要大家共同努力，費城僑胞將繼續發揮連接中美的獨特優勢，為兩國人民相知相親、和平共處貢獻僑界的智慧與力量。

中國駐紐約領事館官員因公務繁忙，無法前來現場，特致發賀函，由崇正會會長黃偉星宣讀。領事館對活動的舉行表示熱烈祝賀，並向長期以來關心和支持祖國發展的廣大海外僑胞致以節日問候。賀函充分肯定大費城華僑華人長期以來團結互助、服務社區、傳承中華文化所發揮的積極作用，並希望廣大僑胞繼續發揮橋梁紐帶作用，凝聚僑心、匯聚僑力，積極促進中美民間友好交流。

賓州州長亞太裔事務委員會主席陳威宣讀了賓州州長賀函，賀函體現了賓州政府對當地華人社區及其文化傳統的關注和尊重，也反映了華僑華人在賓州經濟、文化、教育及社區建設等領域所作出的貢獻。

大費城地區中文學校聯合會秘書長任鋼代表僑界、聖約瑟夫大學研究生代表史浩傑代表學界，費城華埠發展會執行主任陳國賢等紛紛致辭，表示身處海外的華僑華人始終關心祖國和家鄉的發展，同時也積極參與所在社區建設。國慶升旗活動不僅是慶祝中華人民共和國成立的重要儀式，也是凝聚僑心、加強僑團團結、傳承中華文化的重要活動。

各界致辭完畢，遊行儀式開始，由舞獅舞龍領頭，腰鼓隊隨後，遊行隊伍自Arch街轉至11街、Race街再到9街、Arch街繞行一圈。參加遊行的隊伍精神飽滿，彩旗飄揚，各社團成員身著具有中華文化特色的服裝，既有華人社團代表，也有社區青年、學生及各界人士，體現了大費城華人社區老中青三代共同參與、薪火相傳的良好傳統。升旗儀式由張天晨、孟紅主持。

升旗遊行結束，僑學界在華達酒樓舉行文藝匯演。宴會上，僑學界向贊助宴會活動的各界贊助商們頒發了熱心公益獎匾。吳日強、美中商旅總會董事長任美清、天普大學學生會主席劉金雨、費城市議員Lisa Deeley、賓州州府代表Keith Harris、費城警察局代表Lieunant Moose等分別致辭，表示大費城僑胞用實際行動表達對祖（籍）國和家鄉的深厚感情，同時，也積極融入美國社會，努力成為促進中美人民相互瞭解和友好合作的重要橋梁。世界需要各國人民加強交流、增進理解，中美兩國人民之間有著廣泛而深厚的民間聯繫。大費城僑學界會積極推動中美之間的民間交流，讓更多美國朋友瞭解真實、立體、多彩的中國，也讓中國朋友更加瞭解美國社會。

精彩的文藝匯演輪番上演，此次國慶升旗活動也成為展示中華文化、促進社區交流的重要平臺。在喜慶祥和的氣氛中，大費城僑學界共同祝願中華人民共和國繁榮昌盛，祝願中美兩國人民友誼長存，也祝願賓州華人社區不斷發展壯大、和諧進步。聯歡宴會由梁鴻生、楊笑笑、王小玉擔任司儀。