波城華埠逾30家非法賭場 長者排解寂寞反沈迷賭局

波士頓華埠據稱存在數十家非法賭場。（特派員黃惠玲／攝影）

波士頓華埠非法賭博問題引發關注。根據當地居民估計，華埠範圍內目前可能有超過30家非法賭場。社區人士指出，不少顧客是年長者，他們最初踏進這些場所未必純粹為了賭博，而是希望有人陪伴、打發時間；但原本的消遣可能逐漸演變成沉迷，也讓經常出入的長者面臨財務及人身安全風險。

「波士頓環球報」(Boston Globe)日前深入報導華埠地下賭博現象，居民所稱的規模已引起外界對非法賭場的關注。需要注意的是，「超過30家」是報導引述居民的估計，並非警方公布的統計。

非法賭場問題並非只是傳聞。麻州檢察長辦公室資料顯示，2025年10月，兩名經營無照地下賭場的被告認罪，其中一處賭場位於華埠牛津街(Oxford Street)，另一處位於昆西(Quincy)。執法人員調查期間，從相關場所查獲22台老虎機、14萬1000元現金，以及價值約600萬元的未繳稅香菸。

華埠賭博問題也已進入市府視野。波士頓市議會今年開始關注相關問題，而負責華埠的波士頓警察局A-1分局，過去也定期與華埠居民舉行公共安全會議，討論犯罪預防及影響居民生活品質的問題。不過，2024年底公布的相關會議內容主要聚焦一般公共安全，並未特別點名非法賭場。

社區人士指出，華埠部分長者頻繁出入地下賭場，背後問題比單純「愛賭」更複雜。對一些生活圈較小、缺乏社交活動的老人而言，賭場提供了一個可以長時間停留、與其他人接觸的場所。有人最初只是為了找伴、消磨一天時間，但時間久了，娛樂可能變成難以控制的習慣。

麻州大學波士頓分校(UMass Boston)2020年公布的一項研究，也曾探討華人社區賭博與社會經濟壓力、賭博行銷及誘因、家庭環境、心理因素和社交網絡間的關係。波士頓華埠社區中心(BCNC)也曾公開討論賭場及地下賭場對社區造成的影響，以及如何防止問題賭博。

非法賭博在華埠更有長期歷史。聯邦檢察官2013年曾起訴一宗華埠非法賭博案，案件並涉及以暴力手段經營非法賭博生意。

更早之前，華埠地下賭場還曾發生重大血案。1991年1月，一處非法賭場發生行刑式槍擊，造成五名男子死亡。這起案件多年來仍受到聯邦調查局(FBI)追查，2021年FBI再度懸賞3萬元，希望取得相關線索。

不過，這起30多年前的槍擊案與目前華埠地下賭場問題屬不同事件，不能直接視為目前非法賭場涉及暴力的證據。

隨著地下賭場數量及長者沉迷問題受到注意，華埠非法賭博已不只是執法問題，也牽涉老人孤獨、社交需求及問題賭博等公共衛生議題。市府未來是否因此推出新政策，以及警方如何在取締非法賭博與處理長者社交孤立問題之間找到對策，有待觀察。