爭議延燒… 麻疹危機 賓州求助CDC 促承認4死病例
根據路透社日前審查的文件，賓州衛生部門表示，由於該州正面臨美國規模最大、致死率最高的麻疹疫情之一，因此已向聯邦疾病防治中心(CDC)請求緊急援助。
該請求的前提條件是，聯邦機構必須承認賓州報告的四例與麻疹相關的死亡病例，這使得賓州與川普政府之間的爭端更加複雜。
賓州的麻疹疫情已成為美國衛生部長衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)與民主黨籍州長夏皮洛(Josh Shapiro)之間僵持局面的焦點。甘迺迪質疑自他上任以來美國麻疹疫情中報告的死亡病例，究竟是麻疹病毒所致還是其他原因造成的，並指示CDC不要將賓州的死亡病例納入全國統計。
疾病專家表示，此舉是衛生部長對州衛生官員判斷進行極為罕見的干預，可能會在公眾眼中低估麻疹的風險。甘迺迪指責夏皮洛將本州的疫情政治化，並且沒有請求聯邦政府的援助。
賓州衛生廳長博根(Debra Bogen)上周已經致函CDC主任艾瑞卡．施瓦茲(Erica Schwartz)，她在信中表示，該州已啟動向CDC申請所謂「Epi-Aid」的緊急援助之程序。
博根在信中寫道：「CDC選擇不公開承認這些死亡病例，這削弱了我們的應對措施。因此，如果CDC無法透明、準確地傳達有關麻疹相關死亡病例的信息，州衛生部將撤回我們向CDC申請的『Epi-Aid』。」
如今向CDC提出援助申請的賓州衛生部門，先前曾拒絕CDC的援助，聲稱疫情已獲得控制。
據賓州衛生部門，疫情已迅速蔓延，確診病例超過700例，遍及37個郡，並造成4人死於麻疹。這是美國30多年來最嚴重的麻疹疫情反彈，而疫苗猶豫情緒的加劇，則導致疫情蔓延的惡化，且恰逢總統川普在2025年初重返白宮之際。
根據賓州衛生部門，疫情已擴及37個郡，確診病例超過700例，並造成4人死亡，是美國近30多年來最嚴重的麻疹反彈之一。 賓州要求CDC先公開承認州府報告的4例麻疹相關死亡病例，否則將撤回這項名為Epi-Aid的緊急援助申請，強調資訊透明與準確傳達的重要性。 衛生部長甘迺迪質疑死亡是否由麻疹所致，並要求CDC不納入統計，遭專家批評會低估風險；同時他指控州長夏皮洛政治化疫情，讓防疫爭議更複雜。
精華 FAQ
根據賓州衛生部門，疫情已擴及37個郡，確診病例超過700例，並造成4人死亡，是美國近30多年來最嚴重的麻疹反彈之一。
賓州要求CDC先公開承認州府報告的4例麻疹相關死亡病例，否則將撤回這項名為Epi-Aid的緊急援助申請，強調資訊透明與準確傳達的重要性。
衛生部長甘迺迪質疑死亡是否由麻疹所致，並要求CDC不納入統計，遭專家批評會低估風險；同時他指控州長夏皮洛政治化疫情，讓防疫爭議更複雜。
上一則
清河道救鯡魚 麻州志工重開洄游路線
下一則