6國民黨立委抵紐約 美東僑胞設宴歡迎
中國國民黨駐美東支部19日晚在紐約御庭大飯店舉行歡迎餐會，迎接國民黨立法院黨團訪美代表團，來自紐約、新澤西及美東地區的國民黨幹部、僑團代表和支持者240多人出席。多位立委發言時聚焦黨內團結及海外支持的重要性，並呼籲具有投票資格的僑胞返台參與選舉、支持國民黨。
此次訪美團由立委徐巧芯率領，成員包括羅智強、洪孟楷、黃健豪、羅廷瑋及葛如鈞等6位立委。代表團9月9日啟程，展開12天訪美行程，先後走訪舊金山、洛杉磯、華盛頓及紐約，行程包括對美溝通、國會外交及與海外支持者交流。
餐會在中美國歌聲中揭幕。中國國民黨駐美國總支部常務委員、美東支部常務委員孫運悌代表致詞表示，美東地區支持國民黨的僑胞長期關心台灣及國民黨發展，面對即將到來的選舉，將積極組織並呼籲具有投票資格的僑胞返台投票。訪團並向與會者發放成員及2026年國民黨縣市首長候選人介紹資料。
徐巧芯等六位立委隨後分別致詞。多位立委表示，國民黨若要重新獲得更多選民支持，首先必須加強黨內團結、凝聚共同目標，並以「下架民進黨、讓國民黨重返執政」為政治訴求，鼓勵海外支持者返台投票，爭取從地方選舉到未來大選獲得更多支持。
徐巧芯表示，此行除與僑胞交流，也希望向美方說明國民黨及在野黨的政策立場與聲音。
代表團赴紐約前曾拜會華府國會眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾(John Moolenaar)，就安全、台灣防務等議題交換意見。
晚宴期間，六位立委逐桌向僑胞致意、握手及合影，與會者也向立委提出對台灣政局及國民黨發展的意見。結束紐約行程後，訪團當晚即搭機返台。
餐會由國民黨駐美東支部主辦，吸引紐約、新澤西及美東地區逾240名幹部、僑團代表與支持者出席，主要迎接徐巧芯率領的6位立委訪美代表團。 多位立委主張國民黨要重返執政，必須先強化黨內團結、凝聚共同目標，並呼籲具投票資格的海外僑胞返台投票，支持國民黨在地方選舉與未來大選中爭取勝利。 代表團除在舊金山、洛杉磯、華盛頓及紐約與僑胞交流外，還拜會華府眾院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾，就安全與台灣防務議題交換意見。
精華 FAQ
餐會由國民黨駐美東支部主辦，吸引紐約、新澤西及美東地區逾240名幹部、僑團代表與支持者出席，主要迎接徐巧芯率領的6位立委訪美代表團。
多位立委主張國民黨要重返執政，必須先強化黨內團結、凝聚共同目標，並呼籲具投票資格的海外僑胞返台投票，支持國民黨在地方選舉與未來大選中爭取勝利。
代表團除在舊金山、洛杉磯、華盛頓及紐約與僑胞交流外，還拜會華府眾院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾，就安全與台灣防務議題交換意見。
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