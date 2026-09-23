我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州促銷冷門比目魚 掀餐桌新風潮

愛阿華州家族「五代成員同一天生日」花118年打破金氏紀錄

6國民黨立委抵紐約 美東僑胞設宴歡迎

記者劉偉／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
六位立委到各桌給僑胞敬酒，互動熱烈。（記者劉偉/攝影）
六位立委到各桌給僑胞敬酒，互動熱烈。（記者劉偉/攝影）

中國國民黨駐美東支部19日晚在紐約御庭大飯店舉行歡迎餐會，迎接國民黨立法院黨團訪美代表團，來自紐約、新澤西及美東地區的國民黨幹部、僑團代表和支持者240多人出席。多位立委發言時聚焦黨內團結及海外支持的重要性，並呼籲具有投票資格的僑胞返台參與選舉、支持國民黨。

此次訪美團由立委徐巧芯率領，成員包括羅智強、洪孟楷、黃健豪、羅廷瑋及葛如鈞等6位立委。代表團9月9日啟程，展開12天訪美行程，先後走訪舊金山、洛杉磯、華盛頓及紐約，行程包括對美溝通、國會外交及與海外支持者交流。

餐會在中美國歌聲中揭幕。中國國民黨駐美國總支部常務委員、美東支部常務委員孫運悌代表致詞表示，美東地區支持國民黨的僑胞長期關心台灣及國民黨發展，面對即將到來的選舉，將積極組織並呼籲具有投票資格的僑胞返台投票。訪團並向與會者發放成員及2026年國民黨縣市首長候選人介紹資料。

徐巧芯等六位立委隨後分別致詞。多位立委表示，國民黨若要重新獲得更多選民支持，首先必須加強黨內團結、凝聚共同目標，並以「下架民進黨、讓國民黨重返執政」為政治訴求，鼓勵海外支持者返台投票，爭取從地方選舉到未來大選獲得更多支持。

徐巧芯表示，此行除與僑胞交流，也希望向美方說明國民黨及在野黨的政策立場與聲音。

代表團赴紐約前曾拜會華府國會眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾(John Moolenaar)，就安全、台灣防務等議題交換意見。

晚宴期間，六位立委逐桌向僑胞致意、握手及合影，與會者也向立委提出對台灣政局及國民黨發展的意見。結束紐約行程後，訪團當晚即搭機返台。

出席僑胞。（記者劉偉/攝影）
出席僑胞。（記者劉偉/攝影）

訪問團團長徐巧芯致詞。（記者劉偉/攝影）
訪問團團長徐巧芯致詞。（記者劉偉/攝影）

紐約大陳同鄉會與也是大陳人的立委羅志強親切合影。（記者劉偉/攝影）
紐約大陳同鄉會與也是大陳人的立委羅志強親切合影。（記者劉偉/攝影）

國民黨立委訪問團到達晚宴現場，全場氣氛高漲。（記者劉偉/攝影）
國民黨立委訪問團到達晚宴現場，全場氣氛高漲。（記者劉偉/攝影）

精華 FAQ

  • 餐會由國民黨駐美東支部主辦，吸引紐約、新澤西及美東地區逾240名幹部、僑團代表與支持者出席，主要迎接徐巧芯率領的6位立委訪美代表團。

  • 多位立委主張國民黨要重返執政，必須先強化黨內團結、凝聚共同目標，並呼籲具投票資格的海外僑胞返台投票，支持國民黨在地方選舉與未來大選中爭取勝利。

  • 代表團除在舊金山、洛杉磯、華盛頓及紐約與僑胞交流外，還拜會華府眾院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾，就安全與台灣防務議題交換意見。

國民黨 徐巧芯 羅智強

上一則

愛阿華州家族「五代成員同一天生日」花118年打破金氏紀錄

下一則

爭議延燒… 麻疹危機 賓州求助CDC 促承認4死病例

延伸閱讀

國民黨徐巧芯等8立委訪華府 面對面交流僑胞

國民黨徐巧芯等8立委訪華府 面對面交流僑胞
國民黨立委訪問團南加座談 籲僑胞年底返台投票

國民黨立委訪問團南加座談 籲僑胞年底返台投票
王義川：台灣國際參與需僑界力量

王義川：台灣國際參與需僑界力量
挺台灣入聯 數百僑胞曼哈頓遊行

挺台灣入聯 數百僑胞曼哈頓遊行

熱門新聞

在持續對抗通貨膨脹五年後，去年美國「家庭收入中位數」終於超過了新冠疫情前水平。圖為紐約市曼哈頓金融區。 (美聯社)

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

2026-09-16 09:47
馬斯克和他的母親、78歲的梅耶・馬斯克（Maye Musk）。（路透）

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

2026-09-15 16:24
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
2023年移民越過格蘭河(Rio Grande)從墨西哥進入美國後，在德州等候美國邊境巡邏隊處理。(美聯社資料照)

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

2026-09-17 09:12
尹集憲(左)、尹集成(右)與舊金山前市長布里德(中)交談。（本報檔案照）

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

2026-09-22 14:23
截至周四，全美柴油平均價格創下新高，每加侖突破6.39美元；普通汽油平均價格則接近4.44美元，較前一天上漲7美分。（路透）

當年拜登 如今川普…從汽油到肉「我幹的」貼紙抗議高價

2026-09-17 15:20

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗
好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜