6國民黨立委抵紐約 美東僑胞設宴歡迎

六位立委到各桌給僑胞敬酒，互動熱烈。（記者劉偉/攝影）

中國國民黨 駐美東支部19日晚在紐約御庭大飯店舉行歡迎餐會，迎接國民黨立法院黨團訪美代表團，來自紐約、新澤西及美東地區的國民黨幹部、僑團代表和支持者240多人出席。多位立委發言時聚焦黨內團結及海外支持的重要性，並呼籲具有投票資格的僑胞返台參與選舉、支持國民黨。

此次訪美團由立委徐巧芯 率領，成員包括羅智強 、洪孟楷、黃健豪、羅廷瑋及葛如鈞等6位立委。代表團9月9日啟程，展開12天訪美行程，先後走訪舊金山、洛杉磯、華盛頓及紐約，行程包括對美溝通、國會外交及與海外支持者交流。

餐會在中美國歌聲中揭幕。中國國民黨駐美國總支部常務委員、美東支部常務委員孫運悌代表致詞表示，美東地區支持國民黨的僑胞長期關心台灣及國民黨發展，面對即將到來的選舉，將積極組織並呼籲具有投票資格的僑胞返台投票。訪團並向與會者發放成員及2026年國民黨縣市首長候選人介紹資料。

徐巧芯等六位立委隨後分別致詞。多位立委表示，國民黨若要重新獲得更多選民支持，首先必須加強黨內團結、凝聚共同目標，並以「下架民進黨、讓國民黨重返執政」為政治訴求，鼓勵海外支持者返台投票，爭取從地方選舉到未來大選獲得更多支持。

徐巧芯表示，此行除與僑胞交流，也希望向美方說明國民黨及在野黨的政策立場與聲音。

代表團赴紐約前曾拜會華府國會眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾(John Moolenaar)，就安全、台灣防務等議題交換意見。

晚宴期間，六位立委逐桌向僑胞致意、握手及合影，與會者也向立委提出對台灣政局及國民黨發展的意見。結束紐約行程後，訪團當晚即搭機返台。

出席僑胞。（記者劉偉/攝影）

訪問團團長徐巧芯致詞。（記者劉偉/攝影）

紐約大陳同鄉會與也是大陳人的立委羅志強親切合影。（記者劉偉/攝影）

國民黨立委訪問團到達晚宴現場，全場氣氛高漲。（記者劉偉/攝影）