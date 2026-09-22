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挪清潔能源基金降電費 新澤西州帳單恐反漲

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西州在州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)打擊高電價策略下，公共事業委員會(New Jersey Board of Public Utilities)和環保廳擬於10月舉辦聽證會發布聯合計畫，為新州電力用戶提供經濟援助；然而倡議者對於州府將動用清潔能源基金大加批評，稱長期下來可能使日後電費更高。

新州政策展望(New Jersey Policy Perspective)分析師安布羅斯(Alex Ambrose)說，薛瑞爾創紀錄的607億元預算案將該州大部分至關重要的清潔能源資金挪用至電費減免，這些資金一旦全部用來減免電費，將失去長期控制電價的能力。

清源能源基金來自「區域溫室氣體倡議 」(Regional Greenhouse Gas Initiative)跨州計畫，旨在從高污染電廠獲得資金。

該基金通常僅不到20%用於減緩電費，但新州環境組織(Environment New Jersey)主任奧馬利(Doug O'Malley)稱，州長6月簽署州預算案允許將州基金5.34億元中至多5億元用於短期減免，短期每月帳單雖減少，長期帳單總額卻更高。

薛瑞爾的發言人範(Darwin Pham)辯稱，州預算得以落實州長凍結電價上漲的命令、解決上屆政府一項未決電價調整事宜。薛瑞爾上任第一天便發布行政命令，宣布進入緊急狀態並凍結公用事業費率上漲。

精華 FAQ

  • 州公共事業委員會與環保廳預計10月舉行聽證會，推出聯合方案，動用部分清潔能源基金，直接提供電費減免，讓用戶先獲得短期經濟援助。

  • 他們認為，若把原本用於長期減碳與電價管理的資金大量轉作短期補貼，州府將失去維持電價穩定的工具，日後居民總電費可能反而上升。

  • 發言人表示，州預算有助執行州長凍結電價上漲的命令，也是在處理上一屆政府留下的電價調整問題，目的是先緩解民眾當前的繳費壓力。

新澤西州 新州 電費

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