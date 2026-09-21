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不是美國公民 卻選舉投票4次 新澤西州女被控罪

編譯尤寶琪／綜合報導
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美國法律規定，必須具有公民身分才有投票權。(pexels)
美國法律規定，必須具有公民身分才有投票權。(pexels)

調查人員上周宣布，一名哈德遜郡(Hudson County)女子因涉嫌在非美國公民的情況下多次投票，並在入籍申請中謊報此事，面臨聯邦指控。

根據新澤西州聯邦檢察官辦公室發布的聲明，現年64歲的庫利巴利(Sanata Coulibaly)被控以外國人身分參與聯邦選舉投票，並在申請美國公民身份時作虛假陳述。

根據刑事訴狀，庫利巴利並非是美國公民，但卻在2018年至2024年間四次聯邦選舉中參與投票。

刑事訴狀指控庫利巴利在哈德遜郡選舉監督辦公室，透過紙本申請登記投票時，謊稱自己是美國公民。

選舉監督辦公室指出，隨後，她參加了2018年11月的中期選舉、2020年7月的初選、2020年11月的大選以及2024年的大選。每次選舉都有候選人競選聯邦公職。

根據起訴書，庫利巴利持B-1非移民簽證從塞內加爾進入美國，因此沒有資格參加聯邦選舉。

起訴書中指出，庫利巴利在2024年10月非法參加前幾次選舉投票後，提交了N-400入籍申請表。表格要求申請人宣誓，保證所提供的資料完整、真實、準確，否則將承擔偽證罪的法律責任。然而，庫利巴利在表格中謊稱自己從未登記投票，也從未參加過任何聯邦選舉。

庫利巴利在紐瓦克(Newark)聯邦法院日前出庭，接受美國地方法官艾倫(Jessica S. Allen)的審問。

檢察官辦公室表示，如果庫利巴利被判犯有申請入籍時作虛假陳述罪，將面臨最高10年的監禁。

精華 FAQ

  • 檢方指控她在不是美國公民的情況下，仍以外國人身分參與聯邦選舉投票，並在申請美國公民身分時作出虛假陳述，涉及投票與入籍申報兩項問題。

  • 根據刑事訴狀，她在2018年至2024年間共4次參與聯邦選舉投票，包含2018年11月中期選舉、2020年7月初選、2020年11月大選及2024年大選。

  • 起訴書指出，她是持B-1非移民簽證自塞內加爾入境美國，因此無資格投票聯邦選舉；若被判入籍時作虛假陳述罪成立，最高可處10年監禁。

新澤西州 投票 美國公民

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