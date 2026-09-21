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平板、筆電惹反彈 費城幼兒園停發電腦

編譯莊瑞萌／綜合報導
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費城多個學區新學年起限制小學生使用電子設備，包括不再讓學生把學校筆電帶回家，部分年級也取消每人配發一台筆電的做法。許多家長支持減少孩子的螢幕時間，但也有人質疑學校是否真正落實限制；另有家長因學區不再允許家長選擇讓孩子退出特定數位教學，已提起訴訟。

「費城問詢報」(Inquirer)報導，蒙哥馬利郡的殖民地學區(Colonial School District)已告知家長，二、三年級學生每天使用Chromebook的時間不超過20至30分鐘，而且小學生不再能將筆電帶回家。

特雷迪芬-東鎮學區(The Tredyffrin/Easttown School District)已停止為幼兒園學童配發iPad，全區小學生不再將平板帶回家。梅薩克頓學區(Methacton)則將幼兒園與一年級的個人設備改為共享。菲尼克斯維爾學區(Phoenixville Area School District)停止幼兒園至三年級的一對一設備計畫；沃靈福德-斯沃斯莫爾學區(Wallingford-Swarthmore)則減少低年級的線上測驗，五年級以下學生不得搜尋及瀏覽YouTube。

推動減少螢幕使用的家長對新限制表示肯定，認同有助於促進教師主導教學、減少螢幕干擾，但也質疑實際執行成效，因為許多教室仍可使用設備，部分家長希望學區更進一步解決高年級過度依賴科技的問題。

下梅里恩(Lower Merion)學區上月通過新科技政策，不再為幼兒園至二年級學生配發個人設備，但七名家長因學區取消讓他們完全退出電腦使用的選項而興訟，主張學區要求孩子使用連網電腦卻無適當保障，已侵犯憲法權利。

菲尼克斯維爾學區今秋採用Qustodio程式讓家長監督孩子設備使用，但家長索瑟頓(Alair Southerton)說，該程式僅每15分鐘回報學生造訪的網站，未說明實際線上時長，效果不如預期。殖民地學區家長拉夏培爾(Elise LaChapelle)則在等學區推出另一套監督孩童使用網路的Securly程式。

精華 FAQ

  • 多個學區限制小學生使用電子設備，包含不再讓筆電帶回家、取消幼兒園到低年級的一對一配發，並縮短上網與測驗時間，改由共享裝置或教師主導教學。

  • 不少家長支持減少孩子螢幕時間，認為有助於降低干擾、回歸課堂互動；但也有人懷疑學校是否真的嚴格執行，甚至希望進一步處理高年級過度依賴科技的問題。

  • 下梅里恩學區取消家長讓孩子完全退出電腦使用的選項後，7名家長提告，主張學區要求學生使用連網電腦卻缺乏適當保障，已侵犯他們的憲法權利。

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