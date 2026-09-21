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大學畢業後10年薪資 普林斯頓登新州榜首

編譯尤寶琪／綜合報導
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普林斯頓大學學生畢業10年後，年薪高居新州榜首。(普林斯頓大學官方臉書)
普林斯頓大學學生畢業10年後，年薪高居新州榜首。(普林斯頓大學官方臉書)

根據最新的聯邦數據，普林斯頓大學(Princeton University)畢業生在畢業十年後，收入中位數達到11萬元的人，在新澤西州位居榜首。

但與新澤西州其他大學的畢業生相比，這所常春藤盟校的畢業生收入差距並不太大。

根據NJ.com網站對「大學計分卡」(College Scorecard)數據的最新分析，以其工程學院而聞名，位於霍博肯(Hoboken)的私立史蒂文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)的畢業生，在入學十年後的收入中位數為10萬8772元。

新澤西州收入第二高的畢業生來自紐瓦克(Newark)的澤西理工學院(New Jersey Institute of Technology)，其畢業生在入學十年後的收入為8萬4276元。比史蒂文斯理工學院低了2萬4000多元。

該數據追蹤各大學畢業生畢業十年後的收入中位數。最新可用數據包括了2020年和2021年的收入。資料來自稅務記錄，而非問卷。

但該數據並未涵蓋所有畢業生。它僅收集了在校期間獲得像是「裴爾贈款」(Pell grant)或聯邦學生貸款等聯邦財政援助的學生之數據。數據不包括透過例如家庭收入、私人獎學金或學校本身的助學金計畫等其他途徑支付大學學費的學生。

羅格斯大學(Rutgers University)是新澤西州最大的大學，畢業生在畢業十年後的收入中位數排名新澤西州高等學校的第四，平均收入為7萬4479元。

這些薪資數據已根據通貨膨脹進行調整。但由於這些數據追蹤的是十年前入學學生的收入狀況，也反映了早期的勞動市場趨勢以及疫情造成的經濟衝擊。

這些數字並不一定反映各院校在學學生和未來學生的實際收入。

精華 FAQ

  • 根據最新聯邦數據，普林斯頓大學畢業生在畢業10年後的收入中位數達到11萬元，位居新澤西州榜首，顯示其校友整體薪資表現領先。

  • 排名第二的是霍博肯的史蒂文斯理工學院，畢業10年後收入中位數為10萬8772元，與普林斯頓相差不大，但仍略低於榜首。

  • 資料只涵蓋曾領取Pell grant或聯邦學生貸款等助學資助者，不含靠家庭、私人獎學金或校內獎助學金就學者，因此不代表所有畢業生；且數據也受疫情與早期就業環境影響。

新澤西州 霍博肯

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