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糧食券縮減 熱心人捐200袋食品助費城華人

編譯盧炯燊／綜合報導
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費城亞裔社群組織 Asian Food Collective (AFC)、亞裔聯合會 (Asian Americans United, AAU) 以及亞裔太平洋島民政治聯盟 (API PA) ，日前在費城開元寺聯合舉辦免費食品發放活動，協助有需要的亞裔家庭，應對聯邦政府削減SNAP(俗稱糧食券)福利所帶來的衝擊，也幫移民家庭緩解日益增長的生活成本壓力。

AFC本月初在它的臉書帳戶公布有關活動，費城問詢報(The Philadelphia Inquirer)報導，當天未到中午時分，已有超過200人聚集在開元寺外排著隊，等待領取食物。

一位匿名善心人藉著盂蘭盆節(中元節)，全數捐助及透過主辦單位從唐人街的恒發超市(Heng Fa Food Market)，購買200袋食品派發給有需要的人。食物都適合亞裔，尤其是華裔日常飲食習慣的生鮮與乾糧，包括雞蛋、大白菜、麵條乃至醬油等配料，不少民眾挽著食物均很高興，亞裔聯合會的主任陳威(Wei Chen)解釋，開元寺剛結束年度盂蘭盆節，這個節日傳統之一就是分發食物，因此選擇在開元寺舉行這次活動。

組織單位之一的API PA表示，一些移民家庭害怕尋求政府援助，今次活動也是旨在提高公眾意識，要求對大企業及富人徵稅宣傳活動之一。

包括APIPA在內的大約30個團體，正推動一項名為「向億萬富翁徵稅，為賓州提供資金」的活動，目的是透過堵塞企業稅收漏洞、對科技公司的線上廣告徵稅等來增加州政府財政收入。

API PA的韓裔負責人沃爾茲(Sunhee Volz)指出，目前聯邦政府推行的政策，使有需要食物的移民更難獲得幫助，移民及海關執法局(ICE) 的遣返行動更讓「有些人不敢申請，這種恐懼是政府故意製造的」。

精華 FAQ

  • 活動主要協助有需要的亞裔家庭，尤其是受聯邦政府縮減SNAP福利影響、又面臨生活成本上升壓力的移民家庭，讓他們能暫時緩解食物負擔。

  • 共有200袋食品由匿名善心人捐助並購買，內容包括雞蛋、大白菜、麵條與醬油等，都是貼近亞裔、特別是華人日常飲食習慣的生鮮與乾糧。

  • API PA等團體也藉活動宣傳向億萬富翁徵稅、堵塞企業稅漏洞與向科技廣告徵稅，以增加賓州財政；同時批評ICE遣返行動讓移民不敢申請援助。

費城 華人 亞裔 糧食券 SNAP 盂蘭盆節

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