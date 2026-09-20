聖嬰現象持續增強 麻州今冬恐偏暖多雨

麻州 今年冬天可能迎來一個「偏暖又偏濕」的冬季。根據美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)及國家氣象局(NWS)最新長期展望，太平洋正在發展的聖嬰現象(El Niño)預料將持續增強，可能成為影響麻州及新英格蘭 地區2026至2027年冬季天氣的重要因素。

氣象學上的冬季從12月1日開始，持續至隔年2月底。氣候預測中心(CPC)針對今年12月至2027年2月的展望顯示，麻州大部分地區氣溫高於正常值的機率偏高。

其中，南岸(South Shore)、南海岸(South Coast)及鱈魚角(Cape Cod)今冬氣溫高於正常值的機率約40%至50%；麻州中部、西部及北部大部分地區，機率更達50%至60%。此外，全州降水量高於正常值的機率約為33%至40%，意味今年冬季可能較往年溫暖且潮濕。

造成這項預測的重要因素之一就是聖嬰現象。NOAA指出，聖嬰是熱帶太平洋部分海域水溫連續數月高於平均值所形成的氣候型態。當太平洋東西向的大氣環流「沃克環流」(Walker Circulation)減弱，暖水向東移往南美洲附近海域，即形成聖嬰現象，其對全球天氣的影響通常在冬季最為明顯。

根據氣候預測中心截至8月13日的展望，聖嬰在今年秋冬進一步增強的可能性相當高，模型顯示這波聖嬰可能持續增強至年底。相關預測甚至指出，10月至12月期間出現歷史級強度的可能性達69%。

不過，國家氣象局局長葛蘭姆(Ken Graham)提醒，每一次聖嬰事件都不完全相同，即使整體氣候型態有跡可循，也不能據此預測某一場暴風雪或特定日期的天氣。

對麻州居民而言，「偏暖」也不等於今年不會下大雪。即使整個冬季平均氣溫高於正常，短時間強烈冷空氣與冬季風暴仍可能帶來大雪、冰雪甚至暴風雪。因此，長期季節展望主要反映三個月整體氣溫與降水趨勢，實際降雪量及冬季風暴強度，仍需視接近冬季時的大氣條件而定。