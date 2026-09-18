波士頓首購族 年齡中位數攀升至40歲

在房價高昂的大波士頓，想要晉升為「有房族」越來越難實現。(特派員黃惠玲／攝影)

根據全美房地產 經紀人協會(National Association of Realtors，NAR)年度購屋者調查，全美首次購屋者年齡中位數已攀升至40歲，創歷史新高；2025年首購族僅占整體房市交易21%，同樣降至歷來最低。在房價 高昂的大波士頓 ，情況尤其嚴峻。

根據Boston.com報導，2026年第一季，大波士頓都會區一間「入門房」(starter home)價格約為63萬5715元，要負擔這樣的房屋，估計家庭年收入需達約16萬9970元；然而當地典型租屋族年收入僅約7萬6260元，差距超過一倍。

市場上買得起的房源也愈來愈少。報導指出，大波士頓僅約34%的住宅價格低於63萬6000元，低於55萬1000元的更不到四分之一。房仲表示，這類相對低價住宅已相當稀少，往往不是需要大幅整修，就是位於距市區較遠的通勤城鎮；條件稍佳的物件則可能上市數日便被搶走，有些買家甚至放棄驗屋等保障條件以提高競爭力。

麻州整體房價也持續攀升。房地產數據機構The Warren Group統計，今年4月麻州獨棟住宅成交價中位數達64萬5000元，比去年同期上漲2.4%；同一期間成交量卻減少近2%，顯示高房價與有限供應仍壓抑市場交易。

在此情況下，首購族的策略也逐漸改變。過去常見先買較便宜「入門房」，累積資產後再換屋的模式愈來愈困難，不少年輕買家乾脆直接尋找可以居住十年以上的住宅。

然而，要跨過購屋門檻，許多人仍得靠較高比例的頭期款、家人資助或繼承資金，也有人放棄獨棟住宅，轉向價格相對較低的公寓。對大波士頓年輕族群而言，「第一間房」不僅愈來愈貴，也愈來愈晚才能實現。