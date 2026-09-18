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烏龍 新州初選選票誤寄田州 及時送回選民

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西州一批6月初選選票於4月下旬被誤寄往田納西州，所幸及時寄回給選民，沒有影響選舉。

這些選票一開始被寄到田納西州的孟菲斯(Memphis)，而後被發現寄錯了，幾天內寄回新州，最終送達新州每一個正確的收件家庭，郵寄投票順利進行。

監察長辦公室(Office of Inspector General)9月4日發布美國郵政局(U.S. Postal Service, USPS)審查報告，揭露這項郵寄失誤，管理層將這一次跨網絡郵件誤送歸咎於人為錯誤，再加上缺乏透明度，這些時效性選票郵寄路線偏離數百哩。

審查報告指出，問題始於2026年4月22日，當時翠登處理分發中心(Trenton Processing & Distribution Center)接收選舉委員會辦公室(Board of Elections office)用棧板運送的初選選票，每個棧板都貼有追蹤標籤，標籤上有郵件處理、以及裝載到運輸車輛上的時間表。

問題就出在棧板運送這個環節。

為有效利用拖車空間，翠登處理中心工作人員將選票挪到不同容器、但沒有將追蹤標籤跟著挪動，導致若干郵政設施之間郵件分類出錯。

這些容器後來被運往貝爾莫爾Bellmawr的南澤西處理和分發中心(South Jersey P&DC)，但並未從拖車上卸下。拖車繼續按原計劃前進，次日抵達孟菲斯。

孟菲斯郵政員工後來發現錯誤，被誤送的選票4月29日返回新州，隔天正確寄出。

美國郵政局發言人日前表示，正在調查有多少選票被送往田納西州。

郵寄選票必須在選舉日晚上8點前蓋郵戳、選舉日六天內送達，延後收到選票的選民仍有充足時間投票。

監察長辦公室3至5月初選期間針對新州在內的八州9個郵件處理中心、73個投遞點進行審查，郵政部門按時處理約98%選舉和政治郵件。

新州選民在6月2日初選投票選舉兩個聯邦參議員席位、12個聯邦眾議員席位以及數十個郡級和地方公職人員。

精華 FAQ

  • 原因是翠登處理中心為節省拖車空間，將選票移到其他容器時，沒有同步移走追蹤標籤，導致郵件路線判讀錯誤，最後被送往孟菲斯。

  • 孟菲斯郵政員工發現異常後，選票在4月29日被送回新州，隔天重新正確寄出，最後送達原本的收件家庭，郵寄投票照常完成。

  • 報告認為此案屬於人為錯誤，且管理層透明度不足，造成選舉郵件偏離數百哩；但整體仍有約98%選舉與政治郵件按時處理。

新州 初選 郵政

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