新州校主管性侵學生多年 3學區和解6案

新澤西州三個學區 悄悄與六名前學生達成和解，這些學生指控同一名學校高層主管希利(Michael Healy)數十年間對他們性侵 ，三學區共支付和解金149萬元。

開放政府倡導計畫(Open Government Advocacy Project)主席帕夫(John Paff)創建的新聞網站TransparencyNJ依新州 「公共紀錄法」(Open Public Records Act)取得協議內容後，率先報導。

與希利和解的學區包括南奧蘭治-梅普爾伍德學區(South Orange-Maplewood School District)、馬瓦鎮公校學區(Mahwah Township Public Schools)以及瓦爾德威克公校學區(Waldwick Public School District)，涉及六起訴訟。

南奧蘭治-梅普爾伍德學區總監賓(Jason Bing)說，對保險公司解決此事的決定不予置評。其他學區以及六起訴訟的原告和被告律師都未回應置評。

南奧蘭治-梅普爾伍德學區之前就讀的一名學生2023年控訴該學區，指控數十年前未保護他免受學校管理人員性虐待。據 2 月 9 日在埃塞克斯郡高等法院(Essex County Superior Court)提起的訴訟，南奧蘭治中學(South Orange Middle School)、哥倫比亞高中(Columbia High School)前助理校長希利 1997 至 2003 年間對該學生性侵。

今年6月，南奧蘭治-梅普爾伍德學區以50萬元與第一原告和解。同一個月內又以5萬元與指控希利性侵的另一前學生和解。

據報導，2025年1月，馬瓦鎮公校學區一名前高中學生指控希利在一個使用學校設施的戲劇計畫中有不當行為，雙方以42.5萬元和解；希利曾是該高中戲劇計畫的員工，他同意針對學區第三方索賠以及他對馬瓦鎮反訴達成另一和解，支付學區1萬元。

瓦爾德威克公校學區三名前學生也對希利不當行為提訴訟，2024年4月和5月和解，和解金54萬元，其中2.5萬元由希利支付，學區實付51.5萬元。

六起訴訟和解金總額151萬元，其中 2.5萬元由希利支付 。