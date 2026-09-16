我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

新州秋韻音樂會 中西音樂交融

記者劉偉／新州報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北美華人音樂家協會在新澤西州羅格斯大學舉辦盛大的秋韻音樂會。（記者劉偉/攝影）
北美華人音樂家協會在新澤西州羅格斯大學舉辦盛大的秋韻音樂會。（記者劉偉/攝影）

北美華人音樂家協會(Chinese Musicians Association of North America，CMA-NA)日前在新澤西州羅格斯大學(Rutgers University)尼古拉斯音樂廳舉辦「秋韻音樂會」(The Sound of Harvest)，以「以樂為媒·世界音樂·無問東西」為主題，匯集不同文化背景音樂家，以小提琴、二胡、琵琶、古箏、鋼琴、吉他、大提琴，以及非洲打擊樂、日本太鼓等多元形式，展現東西方音樂交融。

演出陣容包括小提琴家舒展、日本太鼓及篠笛演奏家Kaoru Watanabe、非洲打擊樂演奏家Kwaku Kwaakye Obeng、爵士鋼琴家Vince Di Mura，以及二胡演奏家楊悅、女中音查麗娜、琵琶演奏家楊瑾、古箏演奏家夏菁、吉他演奏家胡濱、鋼琴家許藝菲等。俄羅斯音樂家Julia Burdinskaya與Andrey Burdinskii表示，不同音樂傳統彼此尋找共鳴、相互理解，讓跨文化音樂交流更顯珍貴。

協會會長、琵琶表演藝術家楊瑾表示，協會除傳承推廣中華音樂文化，也希望透過演出、音樂教育、藝術家合作及原創作品，加強不同文化交流，讓中華音樂在北美展現新生命力。

北美華人音樂家協會成立於2024年，旨在推動北美華人音樂家及跨文化交流。「秋韻」系列音樂會後於蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)推出第二場表演。

絲弦飛揚青少年樂團在中場休息時，給觀眾表演合奏。（記者劉偉/攝影）
絲弦飛揚青少年樂團在中場休息時，給觀眾表演合奏。（記者劉偉/攝影）

日本太鼓及篠笛演奏家Kaoru Watanabe、非洲打擊樂演奏家Kwaku K...
日本太鼓及篠笛演奏家Kaoru Watanabe、非洲打擊樂演奏家Kwaku Kwaakye (Martin) Obeng共同表演。（記者劉偉/攝影）

女中音歌唱家查麗娜演唱「請不要離開我」。（記者劉偉/攝影）
女中音歌唱家查麗娜演唱「請不要離開我」。（記者劉偉/攝影）

精華 FAQ

  • 音樂會在新澤西州羅格斯大學尼古拉斯音樂廳舉行，主題為「以樂為媒·世界音樂·無問東西」，強調用音樂連結不同文化與背景，呈現跨文化交流的精神。

  • 演出集結小提琴、二胡、琵琶、古箏、鋼琴、吉他、大提琴，以及非洲打擊樂、日本太鼓等，並邀請舒展、Kaoru Watanabe、Kwaku Kwaakye Obeng等多位音樂家同台演出。

  • 協會會長楊瑾表示，除了傳承與推廣中華音樂文化，也希望透過演出、音樂教育、藝術家合作與原創作品，促進不同文化交流，讓中華音樂在北美展現新的生命力。

新澤西州

上一則

費城鶴山公所舉行中秋佳節團圓宴會 月圓人團圓 鄉情暖費城

下一則

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

延伸閱讀

「金秋之夜」音樂會 10月17日林肯中心登場 陣容中西薈萃

「金秋之夜」音樂會 10月17日林肯中心登場 陣容中西薈萃

「明月共笙歌」中秋音樂會 跨文化共譜人性之美

「明月共笙歌」中秋音樂會 跨文化共譜人性之美
龍吟合唱團五十三周年音樂會 9/26登場 主題「喜樂之聲」跨文化獻唱

龍吟合唱團五十三周年音樂會 9/26登場 主題「喜樂之聲」跨文化獻唱
師大大師藝術節9月27日法拉盛首演 兒童歌劇「超能小老鼠」成亮點

師大大師藝術節9月27日法拉盛首演 兒童歌劇「超能小老鼠」成亮點

熱門新聞

擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
世貿原爆點的救援人員。(陳羅柏／攝影)

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

2026-09-10 21:37
美亞健康協會與華人互助會不定期推出免費的入籍服務，而面對入籍困難度提高，許多華人民眾因此面臨更多挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

2026-09-09 10:37
馬斯克和他的母親、78歲的梅耶・馬斯克（Maye Musk）。（路透）

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

2026-09-15 16:24
「南方四賤客」創作者麥特史東（左）與編劇特雷帕克（右）。（路透）

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

2026-09-08 17:28
運輸安全管理局（TSA）已在美國部分機場推出一項新計畫，讓符合資格、加入TSA PreCheck的會員即使沒有機票，也能通過安檢、進入登機門區域。（路透）

沒機票也能過安檢…消失25年福利回來了 送行接機更自由

2026-09-09 13:48

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光