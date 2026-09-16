新州秋韻音樂會 中西音樂交融

北美華人音樂家協會在新澤西州羅格斯大學舉辦盛大的秋韻音樂會。（記者劉偉/攝影）

北美華人音樂家協會(Chinese Musicians Association of North America，CMA-NA)日前在新澤西州 羅格斯大學(Rutgers University)尼古拉斯音樂廳舉辦「秋韻音樂會」(The Sound of Harvest)，以「以樂為媒·世界音樂·無問東西」為主題，匯集不同文化背景音樂家，以小提琴、二胡、琵琶、古箏、鋼琴、吉他、大提琴，以及非洲打擊樂、日本太鼓等多元形式，展現東西方音樂交融。

演出陣容包括小提琴家舒展、日本太鼓及篠笛演奏家Kaoru Watanabe、非洲打擊樂演奏家Kwaku Kwaakye Obeng、爵士鋼琴家Vince Di Mura，以及二胡演奏家楊悅、女中音查麗娜、琵琶演奏家楊瑾、古箏演奏家夏菁、吉他演奏家胡濱、鋼琴家許藝菲等。俄羅斯音樂家Julia Burdinskaya與Andrey Burdinskii表示，不同音樂傳統彼此尋找共鳴、相互理解，讓跨文化音樂交流更顯珍貴。

協會會長、琵琶表演藝術家楊瑾表示，協會除傳承推廣中華音樂文化，也希望透過演出、音樂教育、藝術家合作及原創作品，加強不同文化交流，讓中華音樂在北美展現新生命力。

北美華人音樂家協會成立於2024年，旨在推動北美華人音樂家及跨文化交流。「秋韻」系列音樂會後於蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)推出第二場表演。

絲弦飛揚青少年樂團在中場休息時，給觀眾表演合奏。（記者劉偉/攝影）

日本太鼓及篠笛演奏家Kaoru Watanabe、非洲打擊樂演奏家Kwaku Kwaakye (Martin) Obeng共同表演。（記者劉偉/攝影）

女中音歌唱家查麗娜演唱「請不要離開我」。（記者劉偉/攝影）