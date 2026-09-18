新州南平原市百年市慶 勞動節大遊行三好同行

適逢南平原市（South Plainfield）2026年建市一百週年，9月7日勞動節大遊行盛大舉行。新州佛光山及紐澤西國際佛光會特別以「百年一心．同行三好」為主題，將佛教文化融入社區慶典，以「雲水淨心」獻上別具意義的百年生日祝福，成為今年遊行隊伍中溫馨而引人注目的特色行列。

沿途的「雲水淨心」希望透過清淨的慈悲水，讓大眾時時能以慈悲、善念與希望面對生活。藉此祝福南平原市走過百年歷史之後，繼續以和諧、幸福與美好，邁向下一個百年。

沿途居民看到途經的佛光會美麗花車興奮地揮手歡呼，當標示著三好的雲水淨心盆走過遊行街道時，路旁家長迅速牽著孩子的手走向淨心盆，並對孩子說:「趕快禱告，佛陀會保佑您聰明、功課進步」，讓人聞之為之動容，原來天下父母心中外皆同。

為了讓更多社區民眾看見佛教，道場義工於2個月前開始分工合作，用五彩棉籤線用心製作蓮花燈，沿途與「雲水淨心」的民眾結緣，因其精美的造型讓得到的人如獲至寶般歡喜雀躍，參與製作的義工，看到此情此景體悟到「給人歡喜」的深意，也成就了自己在佛道上前進的動力。

佛光會魏建國督導與兒子魏宏哲聯袂以鏗鏘有力的鼓樂聲與沿途播放的英語「三好歌」相互呼應，帶動現場歡樂活絡的氣氛，將佛光山「做好事、說好話、存好心」的理念，以簡單、歡喜而容易親近的方式傳達給不同族裔的社區大眾。

「三好善童學苑」七歲的 Sebastian Li 在父親 Jason Li 的陪伴下，自願掛捧著雲水淨心盆，作為「小小淨心」使者加入遊行的行列，雖在炎熱陽光下始終保持著笑容。

佛光會員依著人在國外的新州佛光山監寺滿普法師指示:在大殿誦念《心經》祈願後，帶著歡喜祝福心出發，希望南平原市市政日日進步， 百姓安居樂業！

鼓聲、歌聲、蓮花燈、「我是佛」書籤與雲水淨心相互交織，帶來的歡笑聲與彼此交會時親切的笑容、不僅展現人間佛教融入社區的精神，也讓「百年一心．同行三好」的主題，落實充滿「歡喜、和諧、共生」養分的百年南平原市。

第一次參與遊行的信徒Shaini Aluthgun Hewage，表示非常歡喜有緣承擔雲水淨心的工作，看到來洗滌淨心後的居民臉上呈現的安全感與幸福感的笑容、身上流的汗水頓時也清涼無比。

遊行後童振邦督導分享心得說道:「開著花車緩緩前進時，聽到路人大聲而且清楚地讀出英文的「做好事、說好話、 存好心」內心是無比的激動。從後視鏡中看到義工在耐心地等候路人雲水淨心後，小跑步地追上我們的隊伍，深受感動。」這次參加南平原市建市百年的勞動節遊行，對佛光會義工而言是修行六度、是行佛，同時也讓社區老百姓與地方首長、 州議員感受到「佛光人」的真實地平等地融入社區。

「佛光」已照進了當地人的心田 。

【人間社 李安道 美國紐澤西報導 攝影：陳美霞 陳梅玉】