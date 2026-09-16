崇正會慶祝90週年暨升五星紅旗50週年慶典 八十載薪火相傳 崇正精神生生不息

崇正會門前舞獅采青儀式。前排左10-15依次為：蔡木源、黃偉星、孫麗萍、吳日強、潘焱、梁鴻生

金秋九月，丹桂飄香。9月15日，費城崇正會隆重舉行慶祝成立90週年暨升起第一面五星紅旗50週年慶典。中國駐紐約總領事館副總領事孫麗萍、僑務主任潘焱、領事周凱良，賓州參議員Sharif Street、費城各僑團僑領、崇正會會員及家屬等中西嘉賓數百人歡聚一堂，眾人回顧崇正會90年來的發展歷程，銘記光榮歷史，傳承愛國精神，共同見證這一歷史性時刻。

費城崇正會成立於1936年，當時名為人和會館，成員大多來自原寶安縣和東莞縣，以大鵬、福田和坪山籍僑胞居多。1947年，改名崇雅俱樂部。1976年，更名為崇正會。在當時中美還未建交的歷史時刻，愛國僑領楊維善元老帶領崇正會同仁，毅然在費城華埠升起了第一面五星紅旗。這不僅是一面旗幟的升起，更象徵著海外華人對祖（籍）國的深情認同與堅定支持。

升旗儀式由議長梁鴻生主持。在舞獅採青儀式及鞭炮鳴響後，中美兩國國旗冉冉升起，鮮艷的五星紅旗在崇正會上空迎風飄揚。中國國旗升旗手為袁笑文、唐偉琴；美國國旗升旗手為黃偉良、鄭美英。

孫麗萍在致辭中高度贊揚崇正會的光榮歷史及優良傳統，她說，當年的一面五星紅旗，正如今天的這股暖意。總領館希望崇正會繼續走在中美友好的前列，做中美友好的先行者，兩國關係基礎在民間，大家多走動、多瞭解，才能增加彼此的理解，為兩國關係注入更多的暖流。

會長黃偉星致辭表示，崇正會走過了九十載不平凡的歷程，贊揚楊維善元老是一位德高望重、心系家國的長者，其愛國行動開創了費城僑社的愛國先河。旅美華僑從早期前輩篳路藍縷、艱苦創業，到今天僑團組織不斷完善、會員隊伍不斷發展，崇正會的發展歷程也是費城華人社區奮鬥歷程的一個縮影。崇正會秉承「崇文尚正、敦親睦族」的客家精神，積極參與各類公益文化活動，服務社區，在弘揚中華文化和聯結鄉情鄉誼方面取得了可喜成績。五十年來，五星紅旗見證了費城華僑華人社會的發展變化，也見證了崇正會一代又一代鄉親團結互助、薪火相傳的歷程。九十年是一段值得銘記的歷史，更是一份沈甸甸的責任。面對新的時代，崇正會將繼續凝聚鄉親力量，加強與當地社會各界的交流，繼續堅定支持祖國的和平統一大業，在日常生活中講好中國故事、傳遞正能量，讓崇正會的優良傳統代代相傳。

費城僑學界秘書長吳日強、董事長楊銘善、會長蔡木源、東安公所主席林耀良、賓州中國和平統促會會長王建明、僑學界前任秘書長張天晨、葉慧民，費城安良工商會會長徐福群等嘉賓也分別發言，高度贊揚崇正會作為社區重要力量，守望相助，敦睦鄉誼，在促進多元文化交流、支持地方經濟發展以及團結亞裔社區方面所做的卓越貢獻。與會人士表示，每一次回望這段歷史，都是對前輩奮鬥精神的致敬，也是對後來者傳承優良傳統的激勵。今天紀念的不僅是一面旗幟升起的歷史瞬間，更是要銘記老一輩僑胞的愛國愛鄉情懷，珍惜先輩們團結奮鬥所取得的成果，把熱愛祖國、關心家鄉、服務僑社的優良傳統繼續傳承下去。

升旗禮畢，眾人在崇正會內舉行座談會。中國傳統節日中秋佳節即將到來，中秋節是中華民族團圓、感恩和敬老的重要傳統節日，與會人士接著前往聚福金閣歡聚交流，增進感情。崇正會僑領們向眾人致以節日問候和美好祝願，感謝老一輩鄉親多年來對崇正會及費城華人社區發展所作出的貢獻，並祝願大家身體健康、生活美滿。許多長者表示，能夠與老朋友、新鄉親歡聚一堂，既感受到濃濃的中秋節日氣氛，也感受到僑團大家庭的溫暖。

文藝節目陸續登場，《歌唱祖國》《我的中國心》等精彩的舞蹈、歌曲等節目贏得現場陣陣掌聲，與會嘉賓紛紛參與互動，共同享受團圓相聚的歡樂時光。楊笑笑擔任娛樂節目主持人。

五十年前，一面五星紅旗在費城華埠升起，承載著海外華僑華人深厚的家國情懷；九十年來，崇正會在一代又一代鄉親的共同努力下，成為費城華人社區重要的僑團之一；今天，借著中秋團圓的美好時節，老中青幾代鄉親再次歡聚一堂，更賦予了這場慶典新的意義。整場活動歡聲笑語，鄉情濃濃，不僅是一場文化盛宴，更是一次凝聚僑心、匯聚力量的盛會，展現了崇正會強大的凝聚力和向心力，為當地多元文化社會增添了濃厚的節日色彩。